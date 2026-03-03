Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 10:05

В Екатеринбурге предотвратили теракт в отношении главы предприятия ОПК

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Екатеринбурге силовики предотвратили теракт против руководителя оборонного предприятия, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Исполнителем оказался россиянин 1985 года рождения, действовавший по заданию украинских спецслужб.

Федеральной службой безопасности в Екатеринбурге предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином РФ 1985 года рождения по заданию спецслужб Украины, — сказано в сообщении.

По данным ФСБ, в момент задержания, когда злоумышленник уже изъял взрывное устройство из схрона, его куратор с территории Украины дистанционно привел бомбу в действие. От полученных ранений подозреваемый скончался на месте.

Как отмечает следствие, завербованный россиянин получил от спецслужб Украины поддельный паспорт гражданина РФ. Используя фальшивый документ, злоумышленник арендовал квартиру для подготовки к преступлению. Из схрона он также извлек два самодельных взрывных устройства, переданных куратором.

На месте происшествия криминалисты обнаружили и обезвредили вторую взрывчатку. Она была замаскирована под портативное зарядное устройство. Согласно данным экспертизы, СВУ состояло из 300 граммов пластичной взрывчатки, электродетонатора иностранного производства и радиоприемника для дистанционной активации.

Ранее Верховный суд Татарстана вынес приговор жителю России, признанному виновным в госизмене, подготовке подрывов на оборонных предприятиях Казани и нелегальном обороте взрывчатых веществ. Ему назначили 24 года лишения свободы.

