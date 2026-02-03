Шойгу раскрыл, где Россия представит последние достижения своего ОПК Шойгу: новые разработки ОПК РФ представят на форуме по безопасности 26–29 мая

На Международном форуме по безопасности в Подмосковье покажут новейшие разработки российского оборонно-промышленного комплекса и трофейные западные образцы, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в беседе с ТАСС. Мероприятие пройдет с 26 по 29 мая.

Предусмотрен целый ряд выставочных экспозиций, демонстрирующих отечественные достижения в разработке спецтехники для спецслужб и правоохранительных органов, современную продукцию предприятий российского ОПК, трофейную западную технику, передовые технологические решения по обеспечению безопасности, — сказал Шойгу.

В экспозиции примут участие все силовые структуры, крупные государственные компании и финансовые организации. Программа форума включает круглые столы и совещания по многим актуальным темам, включая кибербезопасность, использование искусственного интеллекта и борьбу с терроризмом. По словам Шойгу, это мероприятие не имеет себе равных в мире по уровню представительства и разнообразию обсуждаемых вопросов.

Организаторы ожидают приезда более 150 иностранных делегаций, приглашения уже разосланы советникам по безопасности, министрам обороны и руководителям спецслужб разных стран. Многие из приглашенных уже подтвердили свое участие.

Ранее Шойгу отмечал, что страны Запада напрямую поддерживали силы, выступающие против правительства Мьянмы. По его словам, попыткам западного вмешательства активно противостоят силовые службы страны.