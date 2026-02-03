Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 12:14

Шойгу раскрыл, где Россия представит последние достижения своего ОПК

Шойгу: новые разработки ОПК РФ представят на форуме по безопасности 26–29 мая

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

На Международном форуме по безопасности в Подмосковье покажут новейшие разработки российского оборонно-промышленного комплекса и трофейные западные образцы, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в беседе с ТАСС. Мероприятие пройдет с 26 по 29 мая.

Предусмотрен целый ряд выставочных экспозиций, демонстрирующих отечественные достижения в разработке спецтехники для спецслужб и правоохранительных органов, современную продукцию предприятий российского ОПК, трофейную западную технику, передовые технологические решения по обеспечению безопасности, — сказал Шойгу.

В экспозиции примут участие все силовые структуры, крупные государственные компании и финансовые организации. Программа форума включает круглые столы и совещания по многим актуальным темам, включая кибербезопасность, использование искусственного интеллекта и борьбу с терроризмом. По словам Шойгу, это мероприятие не имеет себе равных в мире по уровню представительства и разнообразию обсуждаемых вопросов.

Организаторы ожидают приезда более 150 иностранных делегаций, приглашения уже разосланы советникам по безопасности, министрам обороны и руководителям спецслужб разных стран. Многие из приглашенных уже подтвердили свое участие.

Ранее Шойгу отмечал, что страны Запада напрямую поддерживали силы, выступающие против правительства Мьянмы. По его словам, попыткам западного вмешательства активно противостоят силовые службы страны.

Россия
Сергей Шойгу
ОПК
разработки
вооружения
форумы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Выигравшие в лотерею россияне не спешат за новогодними призами
«VK Видео» внедрила новый подход к подсчету просмотров
Силы ПВО сбили почти сотню вражеских беспилотников
В Госдуме объяснили, что разрушает психику школьников
Наступление ВС РФ на Харьков 3 февраля: авиация устроила ВСУ ад на земле
Более 50 тыс. украинцев остались без света
Школьники массово скупают без паспорта «бодрящие» мармеладки
В файлах Эпштейна нашлось письмо об убитой принцем Эндрю секс-рабыне
Трамп обвинил Гарвард в антисемитизме и потребовал $1 млрд
Политолог ответил, когда сотрудничество РФ и США выйдет на новый уровень
В Госдуме оценили ограничения на финансовые операции россиян
Торговый центр в Петербурге заволокло дымом
Шойгу раскрыл, где Россия представит последние достижения своего ОПК
В российском регионе ввели ограничения на продажу алкоголя
Пасынок Сырского предрек отчиму трагический конец
Сказал уходить и направил пистолет: почему мальчик напал на гимназию в Уфе
Два района Киева остались без тепла
В Кировской области восстановили движение после схода вагонов
В Совбезе раскрыли детали переговоров с Мьянмой
Появились новые подробности о нападении со стрельбой на школу в Уфе
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.