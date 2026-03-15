«Это неправда»: Дубцову обвинили в использовании ИИ Дубцова заявила, что ее обвинили в использовании ИИ при написании песни

Певица Ирина Дубцова на премии «Золотой граммофон» рассказала, что ее обвинили в использовании искусственного интеллекта при написании песни. Она добавила, что сочиняла композицию для непубличного человека и призналась в недоброжелательном отношении к ИИ, передает корреспондент NEWS.ru.

Это рождает ложную уверенность в том, что это может каждый. Это неправда, — сказала Дубцова.

Ранее Дубцова заявила, что не исключает возможности еще раз стать матерью, родив ребенка своему возлюбленному, бизнесмену Ивану Петренко. Она отметила, что в 43 года еще способна на это. В семье артистки и бизнесмена сейчас воспитываются трое детей: 19-летний сын Ирины Артем, а также шестилетний Мирон и восьмилетняя дочь Ивана София.

До этого певица объявила об отмене нескольких концертов, запланированных в сибирских городах. Причиной срыва гастролей, по словам артистки, стало исчезновение одного из организаторов вместе с деньгами. Под отмену попали выступления в Ленске, Искитиме и Юрге.