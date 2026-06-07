Иномарка сбила подростков на питбайке в Подмосковье

В Подмосковье женщина на иномарке сбила подростка на питбайке, сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Щелковское». Несовершеннолетний водитель и его пассажир доставлены в больницу.

Сегодня примерно в 17:20 около одного из домов, расположенных в поселке Свердловский, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, женщина-водитель 1985 г. р., управляя автомашиной марки «Киа», совершила столкновение с питбайком, — говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области сообщили, что в поселке Приозерный 17-летний юноша, не имеющий водительских прав, устроил массовое ДТП, повредив три автомобиля. Несовершеннолетний, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобилем и врезался в две припаркованные иномарки.