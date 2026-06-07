ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 июня 2026 в 20:12

Иномарка сбила подростков на питбайке в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Подмосковье женщина на иномарке сбила подростка на питбайке, сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Щелковское». Несовершеннолетний водитель и его пассажир доставлены в больницу.

Сегодня примерно в 17:20 около одного из домов, расположенных в поселке Свердловский, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, женщина-водитель 1985 г. р., управляя автомашиной марки «Киа», совершила столкновение с питбайком, — говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области сообщили, что в поселке Приозерный 17-летний юноша, не имеющий водительских прав, устроил массовое ДТП, повредив три автомобиля. Несовершеннолетний, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобилем и врезался в две припаркованные иномарки.

Регионы
Подмосковье
питбайки
подростки
ДТП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрыв дрона ВСУ унес жизни двух механизаторов в российском селе
Организатору премиум-путешествий для блогеров предъявили новые обвинения
Стало известно о судьбе вывезенных ВСУ курян
Знаменитый футболист потерял сознание во время матча с Украиной
Главный хвостатый дипломат Британии сбежал с переговоров с Зеленским
США положили глаз на архипелаг в Индийском океане
В Индии супруги оставили сына на улице, а сами пошли убивать
На Украине предложили сменить форму сотрудникам ТЦК из-за риска нападений
«Ближайшие недели»: Западу посоветовали признать провал на Украине
Назван главный кандидат на пост основного тренера «Урала»
Зверев стал обладателем Большого шлема
Пятилетняя девочка погибла в ДТП в Саратове
СК возбудил дело после ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области
Стало известно, как ВСУ подставляют гражданских
Названо количество сбитых БПЛА ВСУ над Россией за 12 часов
На Тайване нашли «Небесный меч» высотой с 27-этажный дом
В Иране назвали законные цели после ударов Израиля по Бейруту
Возвращение в кино, рождение сына, мнение об СВО: как живет Сиваева
В ЦИК Армении раскрыли данные по явке на выборах в парламент
В СПЧ раскрыли, сможет ли ИИ заменить живых журналистов
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.