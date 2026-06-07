Пьяный подросток устроил ДТП под Свердловском В Свердловской области пьяный школьник протаранил забор и два авто

В поселке Приозерный Свердловской области 17-летний юноша устроил массовое ДТП, повредив три автомобиля, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции. Несовершеннолетний, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением Kia и врезался в две припаркованные иномарки.

17-летний житель Екатеринбурга, не имеющий права управления транспортными средствами, управляя автомобилем, не справился с управлением Kia, допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на препятствие в виде забора. После столкновения автомобиль отбросило вперед, где произошло столкновение с двумя припаркованными за забором автомобилями Тойота и Фольксваген, — говорится в сообщении.

Подросток пояснил полицейским, что автомобиль принадлежит его дяде, а ключи он взял без разрешения владельца. Виновник ДТП не пострадал.

На водителя составили несколько административных протоколов — за вождение без прав и управление в нетрезвом виде. Родители мальчика также понесут наказание за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Ранее в Волгоградской области полицейские остановили автомобиль Skoda, которым управлял 10-летний мальчик. На пассажирском сиденье находился нетрезвый отец ребенка.