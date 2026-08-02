Гибель младенца при родах в российской больнице обернулась уголовным делом СК возбудил уголовное дело из-за смерти младенца при родах в Калужской области

Уголовное дело возбуждено из-за гибели младенца при проведении кесарева сечения в Калужской области, сообщили в управлении Следственного комитета России по региону. По данным ведомства, в соцсетях появилась информация о неверных действиях медперсонала при принятии родов в одной из больниц области. По словам заявительницы, ребенок получил тяжелую травму и скончался из-за запоздалой операции.

Сейчас следователи изымают документы и проверяют качество медицинской помощи. Назначена экспертиза. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее правоохранители начали расследование уголовного дела, возбужденного после гибели младенца во время родов в Брянске. По словам женщины, которая представилась бабушкой погибшего малыша, ее дочь опасалась за состояние плода и просила сделать ей кесарево сечение.

До этого в Калининграде бывшего акушера-гинеколога обвинили в ненадлежащем исполнении обязанностей, которые привели к смерти новорожденного. По данным следствия, врач несвоевременно выявила у плода острую гипоксию, выбрав неверную тактику родовспоможения.