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17 июля 2026 в 08:42

Врачи отказались делать роженице кесарево и допустили гибель младенца

В Брянске расследуют уголовное дело о гибели младенца во время родов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Правоохранители начали расследование уголовного дела, возбужденного после гибели младенца во время родов в Брянске, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. По словам женщины, которая представилась бабушкой погибшего малыша, ее дочь опасалась за состояние плода и просила сделать ей кесарево сечение.

Однако, по словам пенсионерки, девушке ответили, что она сможет родить самостоятельно. В итоге ребенок родился мертвым. Женщина утверждает, что связанных с беременностью и родами в медицинских документах и в том, как произошедшее объяснили врачи, есть противоречия. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад обо всех обстоятельствах произошедшего.

Ранее в Калининграде бывшего акушера-гинеколога обвинили в ненадлежащем исполнении обязанностей, которые привели к смерти новорожденного ребенка. Следствие считает, что врач несвоевременно выявила у плода острую гипоксию, выбрав неверную тактику родовспоможения.

До этого беременная женщина и ее нерожденный младенец умерли в одном из родильных домов Ленинского района Иркутска. Плод был достаточно крупным и весил около 4,2 килограмма. Несмотря на это, дежурные врачи приняли решение проводить роды естественным путем.

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