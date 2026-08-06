Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 августа 2026 в 10:40

Стало известно, о чем думал зверски избитый ученый Зезин перед смертью

KP.RU: Зезин перед смертью переживал из-за конфликта с родителями детей

Никита Зезин в представлении ИИ Никита Зезин в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Член-корреспондент РАН Никита Зезин перед смертью сильно переживал из-за конфликта с родителями детей, которые катались на квадроциклах по опытному полю, сообщает KP.RU. Ученый несколько часов провел в отделении полиции, пытаясь подать заявление на избивших его мужчин.

Позже профессор узнал, что его самого обвиняют в похищении детей и других серьезных нарушениях. По словам друзей и родственников, Зезин был сильно встревожен и пытался найти помощь. В частности, он связался с депутатом областного Заксобрания Вячеславом Вегнером и рассказал ему о случившемся.

Я в этот момент был в Донбассе. Говорю ему — приеду, разберемся. Связь плохая, а он пишет и пишет. Нервничает. Рассказывает, что сотруднице полиции, что приняла у него заявление, угрожают увольнением, — рассказал депутат.

Вскоре после этого состояние Зезина ухудшилось, его госпитализировали. Врачи заподозрили бронхит, однако в тот же день ученый скончался. Знакомые профессора считают, что сильные переживания из-за обвинений могли серьезно повлиять на его состояние.

Ранее стало известно, что дети, которые катались по опытному полю Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН, повредили посевы гороха на сумму около 130 тыс. рублей. Принимается решение о подаче иска.

Общество
Урал
Свердловская область
ученые
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, к чему привело Финляндию закрытие границ с Россией
ФРГ отказалась сотрудничать с РФ по «Северным потокам»
Овчинский: разрешения на перемещение стройотходов выдаются автоматически
В Госдуме ответили, как часто должны повышать зарплату бюджетникам
Врач ответила, какой продукт негативно влияет на внешность
Популярного российского рэпера объявили в розыск из-за долгов
Губернатор раскрыл состояние получившего ранение при атаке БПЛА ребенка
США вернули прежний уровень разведсотрудничества с Украиной
Мать пыталась спасти сына и погибла вместе с ним на глазах у троих детей
Аналитики назвали компании в РФ, которые хакеры атакуют через почту
Магнитные бури сегодня, 6 августа: что завтра, головные боли, давление
В Таиланде кремировали брата и сестру Назимовых
Хуснуллин предложил построить железную дорогу до одного океана
Выбил дверь и пять раз ударил ножом: муж зарезал беременную жену
В Госдуме рассказали, кому полагается компенсация платы за вывоз мусора
Симоньян отправила в печать роман о Кеосаяне
Адвокат ответил, что грозит Вайкуле за слова о готовности воевать против РФ
Фальков анонсировал увеличение количества бюджетных мест в вузах
Трое взрослых и ребенок едва не погибли при атаке БПЛА на российский регион
Экс-посол Украины в США попалась на махинациях с НАБУ
Дальше
Самое популярное
Поиски Усольцевых: последние новости 5 августа, версии СК, обыск подвалов
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 5 августа, версии СК, обыск подвалов

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью
Москва

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей
Общество

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.