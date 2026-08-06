Стало известно, о чем думал зверски избитый ученый Зезин перед смертью KP.RU: Зезин перед смертью переживал из-за конфликта с родителями детей

Член-корреспондент РАН Никита Зезин перед смертью сильно переживал из-за конфликта с родителями детей, которые катались на квадроциклах по опытному полю, сообщает KP.RU. Ученый несколько часов провел в отделении полиции, пытаясь подать заявление на избивших его мужчин.

Позже профессор узнал, что его самого обвиняют в похищении детей и других серьезных нарушениях. По словам друзей и родственников, Зезин был сильно встревожен и пытался найти помощь. В частности, он связался с депутатом областного Заксобрания Вячеславом Вегнером и рассказал ему о случившемся.

Я в этот момент был в Донбассе. Говорю ему — приеду, разберемся. Связь плохая, а он пишет и пишет. Нервничает. Рассказывает, что сотруднице полиции, что приняла у него заявление, угрожают увольнением, — рассказал депутат.

Вскоре после этого состояние Зезина ухудшилось, его госпитализировали. Врачи заподозрили бронхит, однако в тот же день ученый скончался. Знакомые профессора считают, что сильные переживания из-за обвинений могли серьезно повлиять на его состояние.

Ранее стало известно, что дети, которые катались по опытному полю Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН, повредили посевы гороха на сумму около 130 тыс. рублей. Принимается решение о подаче иска.