Умер обвиняемый во взятке бывший свердловский замминистра

Бывший заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов скончался на 62-м году жизни, следует из опубликованного министерством некролога. В должности замминистра он проработал более 16 лет. Он проходил обвиняемым в уголовном деле о коррупции.

Чикризов И.Н. внес значительный вклад в развитие системы энергоснабжения и газификации региона, — отмечается в сообщении.

В октябре 2025 года Чикризова обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получил не менее 1 млн рублей за покровительство при исполнении муниципальных контрактов на проектирование объектов водоснабжения и водоотведения. Сейчас уголовное дело рассматривает Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. С середины июля заседания дважды переносились из-за болезни подсудимого.

Ранее Московский городской суд продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю министра обороны России генералу армии Дмитрию Булгакову. Булгаков проходит обвиняемым по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Суд оставил его под стражей еще на три месяца в рамках расследования.