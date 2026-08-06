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06 августа 2026 в 10:25

Стала известна стоимость сбора первоклассника в 2026 году

Подготовка к школе в 2026 году подорожает до 47 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Отправить ребенка в первый класс в 2026 году будет стоить в среднем 45–47 тыс. рублей. В сумму входит покупка школьной формы, рюкзака, канцтоваров и материалов для творчества, пишет Lenta.ru. Базовый комплект одежды для первоклассницы оценивается примерно в 33 тыс. рублей, для первоклассника — в 31 тыс. рублей. Канцелярские принадлежности обойдутся примерно в 7,8 тыс. рублей, что на 30% дороже, чем годом ранее.

Самой затратной категорией остается школьная форма — на нее приходится более 60% стоимости обязательного набора, — говорится в публикации.

Средняя стоимость ортопедического ранца составляет около 5,5 тыс. рублей, мешка для сменной обуви — 500 рублей. В итоге базовый набор для девочки выйдет примерно в 46,8 тыс. рублей, для мальчика — около 44,8 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России предложила торговым сетям ограничить цены и наценки на школьные товары. Рекомендация связана с сезонным ростом спроса на товары для подготовки детей к новому учебному году.

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