ФАС взялась за цены на школьные товары перед 1 сентября ФАС направила 18 сетям предложение ограничить цены на школьные товары

Федеральная антимонопольная служба России предложила торговым сетям ограничить цены и наценки на школьные товары, сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере МАКС. Рекомендация связана с сезонным ростом спроса на товары для подготовки детей к новому учебному году.

ФАС предложила ряду торговых сетей ограничить цены и наценки на школьные товары. Предложение обусловлено сезонным спросом на них в период подготовки детей к новому учебному году. Соответствующее письмо ФАС направила в 18 торговых организаций. Это позволит повысить ценовую доступность таких товаров для семей с детьми школьного возраста по всей стране, — говорится в сообщении.

Ранее финансовый эксперт Роман Калинкин рассказал, что в 2026 году базовый набор школьника обойдется примерно в 30 тыс. рублей. Однако он уточнил, что расходы на первоклассника будут выше, так как родителям придется покупать большинство вещей с нуля. В некоторых случаях сумма может достигать 45–60 тыс. рублей.