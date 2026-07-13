Стало известно, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году

Стало известно, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году Финансист Калинкин: базовый набор школьника обойдет в 30 тыс. рублей

В 2026 году базовый набор школьника обойдется примерно в 30 тыс. рублей, рассказал финансовый эксперт Роман Калинкин. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он подчеркнул, что такая сумма выйдет, если заранее планировать покупки и искать акции.

Если выбирать товары средней ценовой категории, ориентироваться на акции и заранее планировать покупки, можно уложиться примерно в 30 тыс. рублей. Но это касается базового набора без дополнительных расходов, — отметил Калинкин.

Расходы на первоклассника окажутся значительно больше, предупредил финансист. Он объяснил, что это связано с покупкой практически всех предметов с нуля. По словам Калинкина, нередко сумма достигает 45-60 тыс. рублей.

Не стоит откладывать покупки на последние две недели августа. Именно тогда спрос максимальный, а скидок практически не остается. Гораздо выгоднее покупать форму и канцтовары в середине лета, когда многие магазины проводят акции, — заключил эксперт.

Ранее депутат Виталий Милонов предложил сделать 1 сентября официальным выходным днем для родителей школьников, особенно для тех, чьи дети учатся в младших классах. Парламентарий отметил, что первый поход ребенка в школу, встреча с одноклассниками и учителями являются уникальным событием, и не стоит лишать семьи подобных волшебных моментов.