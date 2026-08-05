Заводы США не успевают восполнять запасы оружия из-за Украины РИА Новости: производство вооружений в США отстает от заказов Пентагона

Американские предприятия не справляются с выполнением заказов Пентагона на пополнение запасов вооружений, сообщают РИА Новости со ссылкой на отчет для Конгресса США. По государственным контрактам подрядчики получают средства поэтапно, после выполнения отдельных работ, компенсации расходов или приемки готовой продукции.

Поэтому объем фактических выплат отражает реальные темпы производства. По данным отчета, с 2022 финансового года по конец марта Вашингтон выделил $45,78 млрд на замену вооружений, переданных Украине. Контракты были заключены более чем на 90% этой суммы.

При этом фактические выплаты предприятиям составили около 41% от общей стоимости заключенных контрактов. Это свидетельствует о том, что производство вооружений отстает от объема оформленных заказов.

Ранее стало известно, что США и Украина обсуждают возможность передачи Киеву технологий для производства американских систем противовоздушной обороны Patriot, заявил член палаты представителей Конгресса США Майк Тернер. При этом он отметил, что решение этого вопроса будет «очень-очень трудным».