Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 16:39

В Пентагоне заявили о крупной инициативе в сфере ПВО

Пентагон потратит $3 млрд на боеприпасы для Patriot и THAAD

ПВО Patriot ПВО Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Пентагон подписал с Lockheed Martin и Northrop Grumman контракты на сумму свыше $3 млрд (238 млрд рублей) для расширения выпуска боеприпасов к системам ПВО Patriot и THAAD, сообщило американское оборонное ведомство. Эти многолетние рамочные соглашения направлены на наращивание производства критически важных компонентов для ракет-перехватчиков, что позволит втрое увеличить выпуск PAC-3 для Patriot и вчетверо — для THAAD.

В Northrop Grumman уточнили, что $2 млрд (159 млрд рублей) из общей суммы пойдут на производство двигателей и иных узлов для PAC-3, а $1 млрд (79 млрд рублей) — на увеличение выпуска компонентов THAAD в течение семи лет. В Пентагоне подчеркнули, что эти меры должны существенно повысить боеготовность существующих систем ПВО.

Ранее военный историк и специалист по ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что Украина сможет получить от США не более 10–20 зенитных ракет для Patriot. По оценке эксперта, такого объема боеприпасов Киеву хватит лишь на одну ночь интенсивной работы, а в ближайшие месяцы украинский тыл столкнется с серьезными трудностями.

Кроме того, американские журналисты отметили, что европейский проект ПВО Freya не сможет защитить Украину от ударов российских ракет. По оценке издания, инициатива Киева вряд ли окажется эффективной, а в ближайшее время она скорее создаст дополнительные риски, чем решит проблему с противовоздушной обороной.

США
Пентагон
ПВО
ЗРК Patriot
Thaad
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФАС возбудила уголовное дело против Apple
В ФНПР призвали обеспечить гарантии для работников онлайн-платформ
«Директор школы» выманил у выпускницы 100 тыс. рублей
В США раскрыли, кто финансировал Марокко перед кризисом с мигрантами
В России появился новый медиахолдинг «М.1»
Экс-игрок «Спартака» назвал трех кандидатов на звание лучшего снайпера РПЛ
Зверский теракт ВСУ в Геленджике 3 августа: убитые дети, десятки раненых
Токсиколог предупредила о вреде бесконтрольного приема БАДов
Российские дроны уничтожили четыре сухогруза с военными грузами для ВСУ
В России могут изменить правила блокировки счетов граждан
Португальский «шпион» и успехи России в ДНР: новости СВО к вечеру 3 августа
Стало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Геленджик
В Госдуме отреагировали на слова ирландского путешественника о Казани
Пожилая женщина отправилась в лес за грибами и два дня просидела на болоте
Предупреждения для водителей об эвакуации авто могут ввести в России
Названа причина убийства в подмосковном Солнечногорске
Трихолог назвала главную ошибку при выпадении волос
Число госпитализированных при атаке ВСУ на Геленджик увеличилось
Стало известно об эвакуации башен «Москва-Сити»
Сотрудники атомной электростанции пострадали при подрыве на мине ВСУ
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.