В Пентагоне заявили о крупной инициативе в сфере ПВО Пентагон потратит $3 млрд на боеприпасы для Patriot и THAAD

Пентагон подписал с Lockheed Martin и Northrop Grumman контракты на сумму свыше $3 млрд (238 млрд рублей) для расширения выпуска боеприпасов к системам ПВО Patriot и THAAD, сообщило американское оборонное ведомство. Эти многолетние рамочные соглашения направлены на наращивание производства критически важных компонентов для ракет-перехватчиков, что позволит втрое увеличить выпуск PAC-3 для Patriot и вчетверо — для THAAD.

В Northrop Grumman уточнили, что $2 млрд (159 млрд рублей) из общей суммы пойдут на производство двигателей и иных узлов для PAC-3, а $1 млрд (79 млрд рублей) — на увеличение выпуска компонентов THAAD в течение семи лет. В Пентагоне подчеркнули, что эти меры должны существенно повысить боеготовность существующих систем ПВО.

Ранее военный историк и специалист по ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что Украина сможет получить от США не более 10–20 зенитных ракет для Patriot. По оценке эксперта, такого объема боеприпасов Киеву хватит лишь на одну ночь интенсивной работы, а в ближайшие месяцы украинский тыл столкнется с серьезными трудностями.

Кроме того, американские журналисты отметили, что европейский проект ПВО Freya не сможет защитить Украину от ударов российских ракет. По оценке издания, инициатива Киева вряд ли окажется эффективной, а в ближайшее время она скорее создаст дополнительные риски, чем решит проблему с противовоздушной обороной.