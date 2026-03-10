США частично лишили Южную Корею систем ПРО ради операции против Ирана WP: США перебросили на Ближний Восток часть комплексов THAAD из Южной Кореи

США перебросили на Ближний Восток часть комплексов противоракетной обороны THAAD из Южной Кореи, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники. Отмечается, что американским военным нужны дополнительные перехватчики для противостояния иранским дронам.

Один из источников газеты подчеркнул, что США укрепляют свои силы на Ближнем Востоке не из-за дефицита боеприпасов и техники. По его словам, это мера предосторожности на случай более интенсивных атак Тегерана.

Ранее газета The New York Times сообщила, что заявление президента США Дональда Трампа о наличии у Ирана крылатых ракет Tomahawk для удара по школе на юге республики ошибочно. Американский лидер ранее выдвинул версию, что эти боеприпасы мог применить сам Тегеран или другие страны, у которых они есть.

При этом журналисты The Washington Post заявили, что ВС США истратили боеприпасов на $5,6 млрд (443 млрд рублей) в первые два дня операции против Ирана. С учетом этого администрация Трампа направит в конгресс запрос на дополнительное финансирование военных нужд.