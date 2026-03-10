Пугачева проспонсирует ВС РФ? Что известно, «пропуск» в Россию

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что потребовал 5 млн рублей компенсации морального вреда с певицы Аллы Пугачевой. Что об этом известно, как Примадонна может «проспонсировать» ВС РФ?

За что Бородин судится с Пугачевой

По словам Бородина, он подал судебный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

«Исковые требования составляют 5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Все уйдет на нужды СВО», — подчеркнул глава ФПБК.

Причиной для подачи иска к Примадонне стало интервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), в котором певица оскорбительно высказалась в адрес Бородина, а также негативно отозвалась о специальной военной операции. Пресненский суд Москвы назначил заседание на 10 марта.

Ранее заявление Бородина столичный суд оставлял без движения, так как не были соблюдены требования, касающиеся формы и содержания искового заявления либо прилагаемых к нему документов (ст. 131 и 132 ГПК РФ). Оно поступило в инстанцию в ноябре 2025 года.

До этого глава ФПБК направлял заявление в Одинцовский суд Подмосковья, но оно было возвращено. В своем Telegram-канале он сообщал, что требует от певицы дать публичное опровержение порочащей его честь и достоинство информации и выплатить компенсацию.

Также Бородин заявлял, что добивается лишения Пугачевой звания народной артистки.

«Нужно было возбудить уголовное дело сразу после ее нашумевшего интервью, там целый ряд нарушений статей УК РФ», — пояснил он.

Виталий Бородин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По его мнению, певица получает деньги за свои высказывания и осознанно наносит вред российскому обществу.

Ранее в интервью Гордеевой Пугачева откровенно рассказала о своей жизни, а также ответила на обвинения в предательстве. Наибольшее возмущение среди части общества вызвали слова артистки о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве. Певица заявила, что он был приличным и порядочным человеком.

Какой «пропуск» в Россию предложили Пугачевой

В феврале продюсер Сергей Дворцов сообщил о возвращении Аллы Пугачевой в Россию. По его словам, певица собирается приехать в Москву весной.

«Я могу подтвердить слова Алексея Огурцова о том, что Алла Борисовна в этом году вернется в Россию. Уже этой весной она собирается приехать в Москву, насколько я слышал не так давно от своих коллег. У нее все-таки есть свой проект, принцип — разрешать весну. Под этой эгидой она и хочет приехать в Москву», — сказал Дворцов.

Однако этот приезд не будет означать окончательного возвращения Пугачевой в Россию. Кроме того, продюсер считает, что на родине ее пока не готовы принять обратно.

«Во-первых, я думаю, ей нужно будет отправить немаленькую сумму на специальную военную операцию, на благотворительность. Во-вторых, конечно, самой лично проехаться по госпиталям, местам, где находятся раненые бойцы, проявить свое милосердие к парням. Она напортачила, поэтому будет вымаливать прощение очень долго, ведь сейчас 50% народа, если не больше, ее не ждет», — пояснил Дворцов в беседе с «Газетой.Ru».

Продюсер Павел Рудченко предположил, что Пугачева может покинуть Кипр после ударов Ирана по острову. Однако он выразил сомнение, что певица переедет в одну из европейских стран.

«Там ведь рьяная русофобия. А Пугачева — артистка России, артистка Советского Союза, в странах Евросоюза для нее это как черная метка», — сказал Рудченко.

Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что касается возвращения на родину, то оно вполне вероятно. Рудченко считает, что артистка может решиться на этот шаг ближе к лету. В России Пугачева может выступать на корпоративах и закрытых мероприятиях, но это не вернет ей былое влияние и любовь зрителей, резюмировал продюсер.

При этом в интервью Гордеевой Пугачева говорила, что сейчас не может вернуться в Россию.

«Сейчас я там (в России. — NEWS.ru) не могу быть. Мне нужно, чтобы <...> я могла дышать», — заявила певица.

В ходе этого же интервью она сообщила, что решила покинуть РФ из-за того, что ее мужа признали иноагентом. После этого, добавила Пугачева, их дети подверглись буллингу в школе. Одноклассники начали называть их «детьми шпионов».

До этого Примадонна заявила, что «нормальные люди» не собираются возвращаться в РФ. Так она прокомментировала слова своего коллеги Стаса Михайлова о том, что «уехавшие артисты будут на коленях перед Россией стоять».

Читайте также:

Измотать тылы: РФ срывает контрнаступление ВСУ. Удары по Украине 10 марта

Погода в Москве во вторник, 10 марта: потеплеет до +15 градусов?

Почему не работает Telegram сегодня, 10 марта: замедление, сроки блокировки