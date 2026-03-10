Погода в Москве во вторник, 10 марта: потеплеет до +15 градусов?

Переменная облачность и потепление, преимущественно без осадков, ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России. Что известно о погоде в столице сегодня, 10 марта, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 10 марта

Согласно прогнозу, днем температура воздуха в городе составит от +5 до +7 градусов. В ночь на среду, 11 марта, она может опуститься до нуля. Ветер западный, 6–11 м/c. Атмосферное давление составит около 752 мм рт. ст. В Подмосковье во вторник температура будет колебаться от +3 до +8 градусов.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 10 марта в столице начнется метеорологическая весна.

«10 марта, по всей видимости, с опережением климатического графика на 10 суток в Москве начнется метеорологическая весна, то есть произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что днем скажется погожее влияние промежуточного гребня с запада, благодаря чему обойдется без осадков, облака поредеют, а выглянувшее солнце прогреет воздух до +5–8 градусов. Ветер западный, 3–8 м/c. Показания барометров будут меняться мало и составят 751 мм рт. ст.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила, что холода еще могут вернуться в Московский регион в марте, ждать постоянного повышения температуры не стоит.

«Монотонного повышения в природе не бывает. Сезонные перемены идут, безусловно, но будут колебания. Небольшие будут, и в ближайшие дни — 1–2 градуса. А потом когда-то будет возврат холодов», — пояснила Макарова.

По ее словам, сейчас период, когда в регионе среднесуточная температура выше нуля, выдался довольно продолжительным. Положительная температура держалась с 28 февраля по 3 марта. 4 марта она была отрицательной. С 5 марта тоже положительная температура, и такой она может быть до конца текущей недели.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 10 марта

По данным коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня синоптическую ситуацию в Санкт-Петербурге сформирует северная периферия антициклона. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без осадков, и воздушные массы смогут неплохо прогреться.

Температура воздуха в городе составит +6–8 градусов, в Ленинградской области — +3–8 градусов. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В среду без осадков, ночью +1–3 градуса, днем +7–9 градусов.

