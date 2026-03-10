Важный для Финляндии энергомост в Балтийском море вышел из строя

На подводном кабеле Fenno-Skan 2 между Финляндией и Швецией произошли технические неполадки утром 10 марта, пишет Reuters со ссылкой на оператора электросетей Fingrid. Мощности линии временно выведены из энергосистемы. Причины возникшей проблемы выясняются.

Во вторник в 07:30 утра произошли технические неполадки с кабелем Fenno-Skan 2 между Финляндией и Швецией, — говорится в сообщении.

Кабель проложен по дну Балтийского моря между Евле в Швеции и Раума в Финляндии. По данным финских СМИ, Fenno-Skan 2 вместе с линией Fenno-Skan 1 играет важную роль в энергоснабжении Финляндии, особенно в зимний период.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила о повреждении подводного оптоволоконного кабеля, принадлежащего частной компании, в акватории Балтийского моря. Поломка затронула инфраструктуру, связывающую государство с Литвой.

До этого неполадки произошли с подводным кабелем, соединяющим Польшу и Швецию по дну Балтийского моря. Авария, как сообщали в компании «Польские электроэнергетические сети», произошла не из-за преднамеренных действий.