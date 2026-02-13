Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 09:38

Польша и Швеция остались без подводной связи

Соединяющий Польшу и Швецию подводный кабель внезапно перестал работать

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подводный кабель, соединяющий Польшу и Швецию по дну Балтийского моря, временно отключен из-за неисправности, сообщили представители компании «Польские электроэнергетические сети» на своем сайте. В организации отметили, что авария, вероятно, произошла не из-за преднамеренных действий, однако детали инцидента не раскрываются.

На данный момент все указывает на то, что сбой не был вызван преднамеренным действием. Идет подготовка к ремонту поврежденного элемента, — говорится в сообщении.

Согласно информации Polskie radio, речь идет о кабельной линии постоянного тока SwePol, введенной в эксплуатацию в 2000 году. Общая протяженность превышает 250 километров, из которых около 240 километров проложено под водой.

Ранее Национальный центр управления кризисами Молдавии сообщил о нарушении электроснабжения в ряде регионов республики. В ведомстве указали, что причиной отключений стали неблагоприятные погодные условия.

Кроме того, губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе из-за затяжного сбоя в работе электросетей. Чиновник пояснил, что восстановительные работы осложнены неблагоприятными метеоусловиями и пересеченной местностью с крутыми склонами. При этом он заверил, что введенный режим не скажется на привычном укладе жизни северян.

