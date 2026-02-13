Польша и Швеция остались без подводной связи Соединяющий Польшу и Швецию подводный кабель внезапно перестал работать

Подводный кабель, соединяющий Польшу и Швецию по дну Балтийского моря, временно отключен из-за неисправности, сообщили представители компании «Польские электроэнергетические сети» на своем сайте. В организации отметили, что авария, вероятно, произошла не из-за преднамеренных действий, однако детали инцидента не раскрываются.

На данный момент все указывает на то, что сбой не был вызван преднамеренным действием. Идет подготовка к ремонту поврежденного элемента, — говорится в сообщении.

Согласно информации Polskie radio, речь идет о кабельной линии постоянного тока SwePol, введенной в эксплуатацию в 2000 году. Общая протяженность превышает 250 километров, из которых около 240 километров проложено под водой.

