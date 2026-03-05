«Уже и пробирки не надо»: Шойгу о поводе для атаки США на Иран Шойгу заявил, что США уже не нужны инсценировки для атаки на Иран

Соединенным Штатам не нужны «пробирки с белым порошком» для нанесения удара по Ирану, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Таким образом он провел параллели с докладом госсекретаря США Колина Пауэлла в ООН в 2003 году, передает ТАСС. Тогда дипломат показал в ООН пробирку с якобы боевым штаммом сибирской язвы, заявив о нарушении Ираком резолюции Совбеза. Это дало повод Вашингтону для военного вторжения в государство.

То, что касается подходов, мы прошли за достаточно короткий период, когда поводом для начала подобных действий была пробирка с неким белым порошком. И сегодня мы воспринимаем то, что и пробирки уже не надо. Уже даже и слов не надо никаких, — заявил Шойгу.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на информированный источник сообщала, что американская разведка еще до начала войны США и Израиля против Ирана приступила к тайным поставкам оружия курдским формированиям. Целью секретной программы было создание кризиса в сфере безопасности и отвлечение внимания иранского руководства.