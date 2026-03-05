Блогеру Маркаряну вынесли приговор: какой срок ему дали, нацизм

Мосгорсуд приговорил блогера Арсена Маркаряна к 4,5 года колонии по делу о реабилитации нацизма. Что об этом известно, почему Маркарян просил смягчить наказание?

Какой приговор вынесли Маркаряну

Дело Маркаряна было рассмотрено в особом порядке: фигурант полностью признал вину, рассчитывая на менее строгое наказание, суд не стал изучать доказательства его причастности к преступлению. В основном суд разбирался с характеризующими личность материалами, из которых следует, что Маркарян женат, у него есть две малолетние дочери, одна из которых родилась на днях — в начале марта, когда блогер находился в СИЗО. Фигурант просил учесть, что он содержит жену, детей, мать и бабушку.

«Окончательно назначить Маркаряну наказание в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в сети Интернет, на срок четыре года», — огласил приговор суд.

Гособвинение изначально запрашивало для Маркаряна более строгий срок по двум эпизодам реабилитации нацизма — 6 лет и 10 месяцев колонии. Также обвиняемому попросили на 5 лет запретить публиковать материалы в интернете. Прокурор в прениях пояснил, что исправление возможно только в условиях изоляции от общества, а совершенное им преступление представляет общественную опасность.

Защита же заявила, что блогер помогал пострадавшим и бойцам в зоне СВО: у него есть несколько благодарностей от фондов из ДНР; в частности, он оплатил новогодние подарки для военных. В ходе процесса было зачитано обращение от организаций ветеранов СВО, которые отмечали, что Маркарян неоднократно оказывал им помощь, и просили проявить к нему снисхождение, назначив условное наказание.

Блогер Арсен Маркарян на заседании суда Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

За что судили Маркаряна

Маркаряну вменили статьи о реабилитации нацизма и оскорблении памяти защитников Отечества, сообщили ранее в Следственном комитете России.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении Арсена Маркаряна. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 354.1 УК РФ, п. „в“ ч. 2 ст. 354.1 УК РФ», — рассказали в ведомстве.

По данным следствия, в марте 2025 года Маркарян на одном из видеохостингов разместил запись, которая содержала информацию об оскорблении защитников Отечества. В ролике, доступном для неограниченного круга лиц, демонстрируется презрительно-негативное отношение к памяти об А. М. Матросове (советский солдат, погиб в 19 лет, закрыв своей грудью амбразуру немецкого дзота) как защитнике Отечества и его подвиге. Также в одном из мессенджеров он опубликовал видео, содержащее оправдания идеологии и практики нацизма, связанное с уничтожением групп по национальному признаку.

О задержании Маркаряна стало известно 23 августа прошлого года. Блогер пытался спрятаться в багажнике, прикрываясь сдутой надувной лодкой. Оперативники вычислили автомобиль и передали ориентировки патрульным. На Можайском шоссе у города Кубинки машину остановили инспекторы ДПС. По предварительным данным, Маркарян направлялся в Белоруссию.

Находясь в СИЗО, блогер написал письмо, в котором признался, что в прошлом совершал ошибки и допускал некорректные высказывания из-за нестабильного психического состояния. Маркарян уточнил, что долгое время боролся с депрессией и пытался справиться с ней самостоятельно, что существенно повлияло на его поведение.

Читайте также:

«Дух Анкориджа» испаряется: детали переговоров по Украине, уступки России

Нападение США на Иран: новости 5 марта, дрон в Нахичевани, сбитый F-15

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта