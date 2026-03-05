Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 16:58

Раскрыто, что грозит экс-замминистра обороны Цаликову

Бывшему замглавы Минобороны РФ Цаликову грозит 20 лет лишения свободы

Руслан Цаликов Руслан Цаликов Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости
Бывшему первому заместителю министра обороны Руслану Цаликову грозит до 20 лет колонии, сообщили в правоохранительных органах. По словам источника, которые приводит ТАСС, ему вменяют особо тяжкие статьи.

Все статьи, по которым ему предъявлено обвинение, особо тяжкие: взятка, организация преступного сообщества, по которой ему грозит до 20 лет заключения, — отметил он.

По данным представителя СК России Светланы Петренко, которые приводит пресс-служба ведомства, Цаликову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием своего служебного положения), 12 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата). Также ему вменяют ч. 4 ст. 174.1 (легализация или отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления) и два эпизода преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 (получение взятки).

До этого сообщалось, что Цаликова задержали по подозрению в организации преступного сообщества. По данным источника, ему инкриминируют сразу несколько тяжких экономических преступлений.

Минобороны РФ
уголовные дела
чиновники
задержания
