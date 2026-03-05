Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 18:18

Бритни Спирс попала в пьяный скандал

Бритни Спирс задержали за вождение в нетрезвом виде

Бритни Спирс Бритни Спирс Фото: Kay Blake/ZUMAPRESS/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американскую певицу Бритни Спирс арестовали в Калифорнии за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Variety. Звезду 90-х доставили в полицейский участок глубокой ночью.

После оформления документов Спирс отпустили под обязательство явиться в суд 4 мая. Других подробностей инцидента нет. Сама певица пока не комментировала произошедшее.

До этого стало известно, что Спирс продала права на свой музыкальный каталог за неназванную сумму. В частности, музыкальное издательство Primary Wave приобрело права на музыку поп-звезды, в том числе на альбомы Toxic и Baby One More Time, 30 декабря. С момента своего дебюта в 1999 году Спирс выпустила девять студийных альбомов и стала одной из самых продаваемых певиц.

Ранее певица привлекла внимание папарацци на мексиканском курорте Сан-Хосе-дель-Кабо, где случайно оголила грудь в баре. Журнал опубликовал фотографии артистки, сделанные в отельном комплексе Las Ventanas al Paraiso. После этого певицу заметили по дороге в аэропорт с детской переноской-качалкой для кукол.

Бритни Спирс
шоу-бизнес
культура
певицы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол РФ ответила на сообщения о потере данных россиян на Маврикии
Билеты по 700 тысяч, долги за отель: россияне не могут улететь из Таиланда
В Азербайджане назвали безумием удар иранских БПЛА по Нахичевани
«Пустое место»: Трамп публично оскорбил сына Хаменеи
Цаликов предстал в эпатажном образе на одной из картин Булгакова
«Не про размер»: Бондарчук назвала главный секс-символ России среди актеров
Лукашенко помиловал 11 женщин в преддверии 8 Марта
Иран обвинил США в убийстве более 100 моряков
Названа новая цель атак Ирана в Абу-Даби
Названы главные недостатки современных женщин
«Дочки» «Роснефти» получили неожиданный подарок от США
«Они умерли»: Солнцев о потере волос после салона красоты
Число жертв ударов Израиля по Ливану перевалило за сотню
Трамп анонсировал закон о спасении США
Трамп жестко оскорбил Испанию за отказ от сотрудничества
Муж бросил жену и изнасилованного сына: семейная драма из Крыма
Александра Ребенок назвала главного секс-символа российской эстрады
В Петрозаводске загорелось здание краеведческого музея
«Красного света не было»: Песков о делах против крупных чиновников
Путин готов перекрыть Европе газ: будут покупать по $1000 — что дальше
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.