Бритни Спирс попала в пьяный скандал

Американскую певицу Бритни Спирс арестовали в Калифорнии за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Variety. Звезду 90-х доставили в полицейский участок глубокой ночью.

После оформления документов Спирс отпустили под обязательство явиться в суд 4 мая. Других подробностей инцидента нет. Сама певица пока не комментировала произошедшее.

До этого стало известно, что Спирс продала права на свой музыкальный каталог за неназванную сумму. В частности, музыкальное издательство Primary Wave приобрело права на музыку поп-звезды, в том числе на альбомы Toxic и Baby One More Time, 30 декабря. С момента своего дебюта в 1999 году Спирс выпустила девять студийных альбомов и стала одной из самых продаваемых певиц.

Ранее певица привлекла внимание папарацци на мексиканском курорте Сан-Хосе-дель-Кабо, где случайно оголила грудь в баре. Журнал опубликовал фотографии артистки, сделанные в отельном комплексе Las Ventanas al Paraiso. После этого певицу заметили по дороге в аэропорт с детской переноской-качалкой для кукол.