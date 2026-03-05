Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 19:34

Иран обвинил США в убийстве более 100 моряков

Постпредство Ирана: атака США на фрегат IRIS Dena унесла жизни более 100 моряков

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Американская подводная лодка атаковала и потопила иранский фрегат IRIS Dena, в результате чего погибли более 100 человек, заявили в постпредстве Ирана при ООН. Трагедия произошла 4 марта в международных водах у берегов Шри-Ланки, когда судно возвращалось с дружеского визита в Индию, передает агентство Tasnim.

По данным иранской стороны, на борту фрегата находились 130 моряков, большинство из них стали жертвами внезапной атаки. В постпредстве подчеркнули, что удар был нанесен без предупреждения, что является грубым нарушением международного права и принципов свободы судоходства.

Эта безрассудная атака нарушает фундаментальные принципы международного права и свободы навигации, — сказали там.

Ранее телеканал Fox News сообщал, что американские силы потопили иранский фрегат IRIS Dena всего одной торпедой, ее стоимость оценивается в $4,2 млн (326,760 млн рублей). По его информации, торпеда оснащена боеголовкой с зарядом весом почти 300 кг. Она сконструирована таким образом, что не бьет по кораблю напрямую, а детонирует под его кормой.

Иран
США
моряки
смерти
корабли
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Билеты по 700 тысяч, долги за отель: россияне не могут улететь из Таиланда
В Азербайджане назвали безумием удар иранских БПЛА по Нахичевани
«Пустое место»: Трамп публично оскорбил сына Хаменеи
Цаликов предстал в эпатажном образе на одной из картин Булгакова
«Не про размер»: Бондарчук назвала главный секс-символ России среди актеров
Лукашенко помиловал 11 женщин в преддверии 8 Марта
Иран обвинил США в убийстве более 100 моряков
Названа новая цель атак Ирана в Абу-Даби
Названы главные недостатки современных женщин
«Дочки» «Роснефти» получили неожиданный подарок от США
«Они умерли»: Солнцев о потере волос после салона красоты
Число жертв ударов Израиля по Ливану перевалило за сотню
Трамп анонсировал закон о спасении США
Трамп жестко оскорбил Испанию за отказ от сотрудничества
Муж бросил жену и изнасилованного сына: семейная драма из Крыма
Александра Ребенок назвала главного секс-символа российской эстрады
В Петрозаводске загорелось здание краеведческого музея
«Красного света не было»: Песков о делах против крупных чиновников
Путин готов перекрыть Европе газ: будут покупать по $1000 — что дальше
Новые взрывы раздались в Абу-Даби
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.