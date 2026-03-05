Иран обвинил США в убийстве более 100 моряков Постпредство Ирана: атака США на фрегат IRIS Dena унесла жизни более 100 моряков

Американская подводная лодка атаковала и потопила иранский фрегат IRIS Dena, в результате чего погибли более 100 человек, заявили в постпредстве Ирана при ООН. Трагедия произошла 4 марта в международных водах у берегов Шри-Ланки, когда судно возвращалось с дружеского визита в Индию, передает агентство Tasnim.

По данным иранской стороны, на борту фрегата находились 130 моряков, большинство из них стали жертвами внезапной атаки. В постпредстве подчеркнули, что удар был нанесен без предупреждения, что является грубым нарушением международного права и принципов свободы судоходства.

Эта безрассудная атака нарушает фундаментальные принципы международного права и свободы навигации, — сказали там.

Ранее телеканал Fox News сообщал, что американские силы потопили иранский фрегат IRIS Dena всего одной торпедой, ее стоимость оценивается в $4,2 млн (326,760 млн рублей). По его информации, торпеда оснащена боеголовкой с зарядом весом почти 300 кг. Она сконструирована таким образом, что не бьет по кораблю напрямую, а детонирует под его кормой.