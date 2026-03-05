Россиянка рассказала, как вывозили застрявших в Дубае туристов Россиянка рассказала об эвакуации туристов из Дубая за €20 тыс. на бизнес-джетах

Российских туристов, которые не могли вылететь из Дубая на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, вывозили на бизнес-джетах, рассказала РИА Новости отдыхавшая в ОАЭ с семьей россиянка. По словам женщины, знакомые предлагали ей с семьей места в частном самолете. Услуга стоила €20 тыс. (1,8 млн рублей) с человека.

У нас есть знакомые, которых вывозили джетами за €20 тыс. <...> В этот момент они также помогали богатым людям <...> И нам знакомые предлагали такую услугу. Оставалось пять свободных мест. Мы просто отказались, потому что это большая сумма денег для нас, — отметила она.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что для эвакуации российских туристов из стран Ближнего Востока могут вызвать авиацию МЧС. По ее словам, сейчас во всех регионах остаются около 20 тыс. россиян.

До этого стало известно, что россияне в ОАЭ вынуждены самостоятельно оплачивать продление проживания в отелях, несмотря на обещания властей компенсировать расходы из-за закрытия воздушного пространства. По словам отдыхающих, гостиницы не соблюдают предписания о продлении брони на прежних условиях.