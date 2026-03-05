Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 21:50

Столкновение легковушек унесло жизни двоих людей под Саратовом

Два человека погибли при столкновении Lada Largus и Hyundai под Саратовом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Два человека погибли, еще шесть получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Саратовской области, сообщили РИА Новости в региональной службе спасения. Авария произошла рядом с поселком Целинный в Ершовском районе. По информации спасателей, на дороге столкнулись Lada Largus и Hyundai.

В результате ДТП из Lada два человека погибли и трое пострадали. Из второго автомобиля три человека пострадали. Все пострадавшие госпитализированы. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют тела погибших, — рассказали агентству.

Ранее в Новосибирской области два пассажира рейсового автобуса пострадали в результате ДТП. Водитель общественного транспорта потерял управление и съехал в кювет.

До этого три человека погибли в Тюменской области. Кроме того, еще трое получили ранения. Сначала легковая машина Volkswagen врезалась в снегоуборочную технику. Далее в нее въехала легковушка Kia, затем большегруз МАЗ, а также Mazda. Движение по трассе пришлось ограничить.

