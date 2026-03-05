Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 21:44

Глава округа в Херсонской области попал под атаку украинских БПЛА

Глава Каховского округа Херсонской области Филипчук попал под атаку БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава Каховского округа Павел Филипчук сообщил, что вместе с коллегой попал под удар дрона ВСУ во время поездки на автомобиле. В Telegram-канале он уточнил, что они оба остались живы и сумели удержать машину на трассе.

Попали только что под дроновую атаку. Я и коллега живы. Автомобиль удержали на трассе. Хорошо не было встречки. Удалось уйти от следующего дрона, — написал Филипчук.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские дроны-камикадзе атаковали село Воронок в Стародубском муниципальном округе. По его информации, пострадавших нет.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ открыли артиллерийский огонь по региону. По его информации, произошло минимум три взрыва. Глава области также предупредил о сохранении опасности повторных ударов.

Кроме того, минимум пятеро сотрудников полиции стали жертвами удара Вооруженных сил Украины в Херсонской области, сообщили в региональном МВД. По информации ведомства, еще шестеро правоохранителей травмированы. Удар был произведен по сотрудникам отдела «Голопристанский» около 15:00 мск.

Херсонская область
БПЛА
дроны
покушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зарплата выше 400 тысяч: кому в России платят такие суммы — в чем подвох
«Иран не сломлен»: в Совфеде заявили о поддержке Тегерана
В ЦАХАЛ рассказали, сколько ударов нанесли по Ирану
ВСУ атаковали шесть районов Белгородчины, ранена девушка
Несколько человек пострадали при падении самолета на жилые дома
Паралимпиада русофобов: кто бойкотирует церемонию открытия Игр
ФАС признала рекламу в Telegram нарушением закона
Трамп решил уволить главу МВБ
Граждан из Ирана продолжают эвакуировать в Азербайджан
Алиев сжал «Железный кулак». Баку накажет виновных за удар по Нахичевани
Премьер Пакистана высказался об атаке БПЛА на Нахичевань
Умерла жена солиста группы «Отпетые мошенники»: что известно, причины
Бывший замглавы Минобороны отправился под домашний арест
В Совфеде не увидели желания Ирана вести переговоры с США
Захарова заявила, что США и Израилю никто не угрожал
Столкновение легковушек унесло жизни двоих людей под Саратовом
«Устные указания»: подразделения ВСУ столкнулись с серьезной проблемой
Глава округа в Херсонской области попал под атаку украинских БПЛА
«Я больше патриот России, чем Америки»: доброволец из США об СВО и Украине
Самолет ВВС Индии исчез с радаров и перестал выходить на связь
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.