Глава округа в Херсонской области попал под атаку украинских БПЛА Глава Каховского округа Херсонской области Филипчук попал под атаку БПЛА

Глава Каховского округа Павел Филипчук сообщил, что вместе с коллегой попал под удар дрона ВСУ во время поездки на автомобиле. В Telegram-канале он уточнил, что они оба остались живы и сумели удержать машину на трассе.

Попали только что под дроновую атаку. Я и коллега живы. Автомобиль удержали на трассе. Хорошо не было встречки. Удалось уйти от следующего дрона, — написал Филипчук.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские дроны-камикадзе атаковали село Воронок в Стародубском муниципальном округе. По его информации, пострадавших нет.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ открыли артиллерийский огонь по региону. По его информации, произошло минимум три взрыва. Глава области также предупредил о сохранении опасности повторных ударов.

Кроме того, минимум пятеро сотрудников полиции стали жертвами удара Вооруженных сил Украины в Херсонской области, сообщили в региональном МВД. По информации ведомства, еще шестеро правоохранителей травмированы. Удар был произведен по сотрудникам отдела «Голопристанский» около 15:00 мск.