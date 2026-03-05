Зимняя Олимпиада — 2026
«Иран не сломлен»: в Совфеде заявили о поддержке Тегерана

Сенатор Василенко: Россия будет помогать Ирану как союзнику

Тегеран Тегеран Фото: Shutterstock/FOTODOM
США надеялись ослабить Иран, но пока у них это не получилось, заявил NEWS.ru сенатор, руководитель группы по сотрудничеству Совфеда РФ с собранием Исламского Совета республики Дмитрий Василенко. Россия, по его словам, продолжит поддерживать своего союзника.

То, на что надеялись США (гуманитарная катастрофа в Иране), пока не произошло. И я думаю, этого не случится, потому что мы делаем все, чтобы Иран выстоял. Мы, естественно, будем помогать Ирану — это наш настоящий союзник, — убежден Василенко.

Он уверен, что эскалация напряженности в регионе будет продолжаться, нынешние события — это только начало.

Иран не сломлен. Все только начинается. Уже вводятся ответные меры военного характера. Первые дроны, которые летели и «щупали» ПВО авианосных групп США (к региону подошли два авианосца), уже были замечены. Израиль засветил все свои радиолокационные системы, и по этим районам, я уверен, полетят ракеты, в том числе гиперзвуковые, — заявил Василенко.

Ранее Евросоюз и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) подтвердили право стран Ближнего Востока на ответные действия против Ирана. Министры напомнили о статье 51 Устава ООН, которая допускает индивидуальную и коллективную самооборону в случае вооруженного нападения.

