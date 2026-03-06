Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 00:27

Фицо вступился за Орбана и осудил угрозы Зеленского

Фицо назвал угрозы Зеленского в адрес Орбана безобразным шантажом

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо осудил угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьера-министра Венгрии Виктора Орбана. По его мнению в соцсети X, украинский президент перешел все красные линии.

Фицо призвал руководство Евросоюза дистанцироваться от заявлений Зеленского и назвал их безобразным шантажом. Словацкий премьер потребовал от высоких представителей ЕС публичной оценки выпадов Киева.

Ранее Зеленский заявил: планы Евросоюза выдать Киеву кредит на €90 млрд блокирует один человек, его данные будут переданы Вооруженным силам Украины. По словам Зеленского, он рассчитывает на снятие вето, чтобы армия могла закупить необходимое вооружение.

Позже экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru сообщил, что публичные угрозы Зеленского в адрес венгерского премьер-министра являются «неизлечимым политическим бешенством». По его мнению, такое состояние украинского политика требует немедленной изоляции.

До этого Орбан заявил, что правительство Венгрии силой заставит Украину возобновить работу трубопровода «Дружба», по которому осуществляется транзит российской нефти. Выступая в Торгово-промышленной палате Венгрии, он подчеркнул, что имеет в виду не военную силу, а финансовые и политические инструменты

Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Виктор Орбан
скандалы
