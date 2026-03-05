Венгрия готовится силой принудить Украину к восстановлению «Дружбы»

Правительство Венгрии силой заставит Украину возобновить работу трубопровода «Дружба», по которому осуществляется транзит российской нефти, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Выступая в Торгово-промышленной палате Венгрии он подчеркнул, что имеет в виду не военную силу, а финансовые и политические инструменты, передает телеканал М1.

Мы победим, и мы победим с помощью силы. Мы добьемся этого не сделками, соглашениями или компромиссами, а силой, — заявил Орбан.

Будапешт будет и дальше требовать от Киева прекращения нефтяной блокады. По словам Орбана, он рассматривает это как «битву с Украиной».

Трубопровод «Дружба» обеспечивал Венгрию российской нефтью до 27 января. В Будапеште утверждают, что трубопровод пригоден к работе, однако Киев блокирует его по политическим мотивам. В обмен Венгрия прекратила поставки дизельного топлива Украине и запретила Евросоюзу выделить ей военный кредит.

Ранее Орбан рассказал, что его страна и Словакия создали совместную комиссию, которая планировала выехать на Украину для проверки состояния нефтепровода. Глава правительства подчеркнул, что блокировка трубопровода представляет опасность для обеих стран.