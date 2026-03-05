Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 17:28

Врач назвал неочевидные факторы частых простуд весной

Врач Звонков: частые простуды весной связаны с отказом от шарфов и шапок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Частые простуды в весенний период связаны с тем, что многие начинают одеваться не по погоде, предупредил врач-терапевт Андрей Звонков. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнул, что в этот период люди часто отказываются от шапок и шарфов.

Есть определенная странность. Вроде бы морозы невелики, сырость, все тает. Но дело не в холоде. Люди ждут весну и торопят ее. Они подсознательно пытаются почувствовать себя теплее, хотя высоких температур еще нет. Они ходят нараспашку, без головных уборов и шарфов. Этим самым они создают себе условия для переохлаждения и снижения иммунитета, — пояснил специалист.

Он обратил внимание, что еще одним важным фактором является истощение витаминных запасов. Звонков уточнил ,что тепличные овощи и фрукты содержат меньше витаминов. Врач добавил, что из-за этого иммунитет ослабляется.

Ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал, что людям, склонным к сезонной аллергии, можно использовать антигистаминные препараты для облегчения состояния. При этом врач предостерег их от применения гормональных назальных спреев.

