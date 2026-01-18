Врач рассказала об опасностях выхода на работу с простудой Врач Уланкина: выход на работу с ОРВИ может привести к осложнениям на сердце

Выход на работу с ОРВИ несет опасность как для самого больного, так и для окружающих его коллег, сообщила «Газете.Ru» врач Ольга Уланкина. По ее словам, из-за ослабленного иммунитета недолеченная простуда может привести к серьезным осложнениям на сердце и почки.

Выйти на работу в простуженном состоянии — плохая тактика, и прежде всего она ставит под угрозу здоровье окружающих. В первые 3-4 дня болезни человек особенно заразен. Он распространяет вирус, когда говорит, чихает и даже просто прикасается к предметам, — сказала Уланкина.

Врач добавила, что к частым осложнениям перенесенной на ногах простуды относят синусит и бронхит. Наиболее опасным последствием может стать развитие пневмонии, заключила она.

Ранее появилась информация, что новый всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ может начаться уже во второй половине января или в начале февраля. После возвращения людей к работе и учебе риск передачи вирусов значительно возрастет.

До этого основатель мобильного приложения «Справочник врача» врач-терапевт Константин Хоманов сообщил NEWS.ru, что самой эффективной мерой профилактики гриппа является вакцинация. Он уточнил, что сделать прививку можно в любое время года. Особенно это нужно детям, пожилым, беременным и страдающим хроническими заболеваниями, добавил врач.