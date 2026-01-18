Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 21:42

Врач рассказала об опасностях выхода на работу с простудой

Врач Уланкина: выход на работу с ОРВИ может привести к осложнениям на сердце

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Выход на работу с ОРВИ несет опасность как для самого больного, так и для окружающих его коллег, сообщила «Газете.Ru» врач Ольга Уланкина. По ее словам, из-за ослабленного иммунитета недолеченная простуда может привести к серьезным осложнениям на сердце и почки.

Выйти на работу в простуженном состоянии — плохая тактика, и прежде всего она ставит под угрозу здоровье окружающих. В первые 3-4 дня болезни человек особенно заразен. Он распространяет вирус, когда говорит, чихает и даже просто прикасается к предметам, — сказала Уланкина.

Врач добавила, что к частым осложнениям перенесенной на ногах простуды относят синусит и бронхит. Наиболее опасным последствием может стать развитие пневмонии, заключила она.

Ранее появилась информация, что новый всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ может начаться уже во второй половине января или в начале февраля. После возвращения людей к работе и учебе риск передачи вирусов значительно возрастет.

До этого основатель мобильного приложения «Справочник врача» врач-терапевт Константин Хоманов сообщил NEWS.ru, что самой эффективной мерой профилактики гриппа является вакцинация. Он уточнил, что сделать прививку можно в любое время года. Особенно это нужно детям, пожилым, беременным и страдающим хроническими заболеваниями, добавил врач.

ОРВИ
простуды
работники
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как Эпштейн заманивал девушек в свои сети
Инвестиции Китая в инициативу «Один пояс, один путь» достигли рекорда
Врач рассказала об опасностях выхода на работу с простудой
Москвичей предупредили о сильнейших морозах
Пушилин рассказал, как освобождение Приволья ударило по ВСУ
Девушка неудачно спустилась с заснеженной горки и чуть не стала инвалидом
Трое колумбийских наемников ВСУ лишились конечностей в боях под Харьковом
На Солнце произошла первая в 2026 году супервспышка
В США раскрыли, почему Трамп не атаковал Иран
Взрыв газовоздушной смеси стал причиной госпитализации нескольких человек
«Слон в посудной лавке»: МИД Чехии о президенте после его обещания ВСУ
Срочно уберите это с подоконника: как снег может вогнать вас в долги
Сырский анонсировал наступление ВСУ
Верховный суд отменил оправдательный приговор воровке шампанского
В Москве неизвестные разгромили мемориал застреленной журналистки
Додик рассказал, какой урок Трамп преподал Европе
Подъезд в Челябинске превратился в парную
Крымчанин решил развлечь детей и нарвался на штраф
Постные вареники за 30 минут: рецепт из монастырской кухни с редкой мукой
В Краснодаре ужесточили приговор экс-замглавы Фонда защиты дольщиков
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.