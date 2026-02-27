Пользователи Reddit рассказали о самых непристойных случаях на работе

Пользователи форума Reddit опубликовали рассказы о ситуациях, которые они сочли непристойными или неловкими на рабочем месте. Бывшая сотрудница скорой помощи сообщила о необычном вызове к пожилой пациентке с запором.

Приехали на вызов к пожилой женщине с запором. Я прошла в ванную комнату и увидела ее, стоящей на четвереньках, и ее мужа, засунувшего руку ей в задний проход. Прекрасный весенний день был испорчен, — поделилась пользователь DifficultyNo1974.

Другая участница обсуждения рассказала о случае во время работы в службе поддержки. По ее словам, клиент направил письмо с откровенным изображением интимного характера. Он написал, что встретил девушку в комнате отдыха и счел симпатичной. Она ответила отправителю, что подобные обращения следует направлять в отдел кадров, а не в IT.

Работал в кинотеатре и застукал двух коллег, занимавшихся сексом в комнате, где мы хранили заготовки для попкорна. Парень был смущен, но позже девушка сказала, что мне следовало остаться и посмотреть. Сумасшедшее было местечко, — написал пользователь EinTheDataDoge.

Ранее психолог Сергей Ланг заявил, что трудоголики рискуют столкнуться с профессиональным выгоранием, хронической усталостью и ментальными расстройствами. По его мнению, можно не перерабатывать и добиваться успехов, если грамотно использовать свои ресурсы. Среди других последствий чрезмерного трудоголизма он выделил алкоголизм, конфликты с близкими и даже разрушение семьи. Эксперт подчеркнул, что зачастую работник испытывает стресс, когда работать приходится много, а доходы не растут или вовсе падают.