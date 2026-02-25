Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 06:30

Руководителям рассказали, как бороться с выгоранием сотрудников

Консультант Фефилова: управленцам нужно определять приоритеты для сотрудников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Руководителям следует устанавливать приоритеты для своих подчиненных, чтобы предотвратить их профессиональное выгорание, заявила NEWS.ru бизнес-консультант Наталья Фефилова. По ее словам, неясность в задачах вызывает у сотрудников чрезмерное напряжение.

«Выгорание» стало одним из наиболее повторяющихся слов в российских компаниях. Когда 30–40% сотрудников задумываются об уходе из-за выгорания, это управленческий индикатор для бизнеса, который нельзя игнорировать. В данном случае ключевая роль руководителя — быть буфером между системой и человеком: создавать управляемую нагрузку, обеспечивать ясность приоритетов, давать автономию и обратную связь. Если команда месяцами работает в режиме «пожаров», это чаще проблема настройки управления. На уровне компании необходимо смотреть на процессы и выявить, где возникает перегруз, — поделилась Фефилова.

Она подчеркнула, что выгорание характеризуется постоянным чувством усталости, отстраненностью от рабочих обязанностей и снижением производительности. По словам Фефиловой, если после отдыха состояние улучшается, то речь идет о временной перегрузке. Однако, указала консультант, если даже отпуск не приносит облегчения, проблема приобретает системный характер.

Последние годы проходят в режиме постоянной неопределенности. Компании живут в режиме адаптации — меняются приоритеты и растет нагрузка. В результате возникает хроническое напряжение, где человек теряет авторство своей деятельности и начинает действовать из выживания. Хронический стресс постепенно конвертируется в ощущение бессмысленности. Это не потому, что работа объективно бессмысленна, а потому, что у человека больше нет ресурса находить в ней этот смысл. К этому приводят перегрузка, потеря контроля, недостаток признания, разрушение профессионального сообщества, несправедливость и конфликт ценностей, — добавила Фефилова.

Она заключила, что на уровне сотрудника важно различать перегрузку и системный конфликт. По словам бизнес-консультанта, в первом случае может помочь перераспределение приоритетов и короткие перерывы. Во втором, как отметила Фефилова, следует рассмотреть возможность восстановления контроля, даже в способе выполнения задачи.

Ранее клинический психолог Андрей Драчев заявил, что чрезмерное самосовершенствование может привести к эмоциональному выгоранию. По его словам, когнитивные искажения часто становятся причиной негативных последствий, связанных с саморазвитием.

руководители
сотрудники
работа
выгорание
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
