11 февраля 2026 в 11:45

Психолог предупредил о разрушительных последствиях саморазвития

Психолог Драчев: постоянная работа над собой может привести к выгоранию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Постоянная работа над собой может стать причиной выгорания, рассказал «Газете.Ru» клинический психолог Андрей Драчев. Он отметил, что к негативным последствиям саморазвития приводят ловушки мышления.

К разрушению личности из-за саморазвития приводят перфекционизм в саморазвитии, синдром самозванца и выгорание от постоянной работы над собой. Перфекционизм вызывает страх ошибки, который гораздо сильнее мотивации действовать, важно, чтобы было все идеально, — рассказал Драчев.

По словам психолога, необходимо уйти от ожиданий идеального итога. Он посоветовал концентрироваться на самом процессе работы над собой.

Ранее PR-менеджер Александра Авдеева рассказала, что длительный отдых может помочь справиться с выгоранием. Она отметила, что в некоторых случаях может потребоваться несколько месяцев без работы.

