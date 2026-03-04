Названы продукты, которые повышают риск развития инсульта

Регулярное употребление колбасы, сыра и соусов увеличивает вероятность инсульта из-за повышенной концентрации соли, заявила NEWS.ru реаниматолог, психолог, специалист по коррекции стресс-системы организма Мария Кривега. По ее словам, переработанное мясо также опасно из-за содержания трансжиров.

Крупные исследования показали: регулярное употребление переработанного мяса ассоциировано с повышенным риском инсульта. Причина комплексная: высокая концентрация соли, насыщенных жиров и нитритов. Количество потребляемой соли не должно быть более 5 граммов в сутки с учетом колбас, сыров и других продуктов, где она уже содержится. Трансжиры, в свою очередь, повышают уровень «плохого» холестерина. Это основная причина атеросклероза, который, в свою очередь, является главным механизмом развития ишемического инсульта, — предупредила Кривега.

Она подчеркнула, что увеличение потребления растительной пищи способствует снижению вероятности инсульта. По словам врача, недостаток овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов в рационе приводит к дефициту клетчатки, калия и антиоксидантов, вызывая хронические воспаления в организме.

Одновременно чрезмерное употребление добавленных сахаров и сладких напитков увеличивает риск ожирения и диабета 2-го типа — самостоятельных факторов инсульта. ВОЗ рекомендует ограничивать добавленные сахара до менее 10% суточной калорийности, а предпочтительно — до 5%. Но стоит обратить внимание еще и на такой фактор, как тяга к сладкому или зависимость от вредной пищи. Часто они являются симптомами хронического стресса, который сам по себе значительно увеличивает риск развития инсульта, — заключила Кривега.

