04 марта 2026 в 06:21

ВСУ проиграли $3 млн в виде дорогостоящей техники

РИА Новости: российский дрон КВН ликвидировал технику ВСУ на $3 млн

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Расчет FPV-дронов на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский» из 4-й мотострелковой бригады группировки «Юг» уничтожил украинской техники почти на $3 млн (247 млн рублей), рассказал в беседе с РИА Новости оператор с позывным Спартанец. По его словам, это серьезный удар по логистике и боеспособности противника. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Бойцы проводят операции на Константиновском направлении, поражая широкий спектр целей. Военнослужащие работают против пехоты и легкобронированных машин, танков и артиллерии.

«Князь Вандал Новгородский» — один из самых результативных расчетов бригады. Благодаря оптоволоконному управлению дроны неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы и точно поражают цели.

Подобные успехи становятся возможными из-за слаженной работы операторов. Кроме того, влияние оказывают и современные технологии, которые российские военные активно применяют в зоне специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны за три часа перехватили и уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. В Минобороны РФ проинформировали, что большая часть дронов была сбита над Ростовской областью.

