Болгарка 125 мм или 230 мм: какую выбрать для дачи и гаража

Как выбрать болгарку для дачи и гаража: 125 или 230 мм — что лучше

Болгарка 125 мм или 230 мм: какую выбрать для дачи и гаража

Ремонт в гараже, строительство забора на даче, обрезка старых труб или шлифовка ржавой детали — ни одна из этих задач не обойдется без надежного инструмента. Угловая шлифовальная машина (УШМ) давно стала незаменимым помощником в арсенале любого домашнего мастера. Но когда дело доходит до покупки, возникает главный вопрос: как выбрать болгарку для дачи и не прогадать с размером?

На полках магазинов расположены десятки моделей, от компактных малышек, которые представляют собой двуручных «монстров». И самая частная дилемма — это УШМ 125 или 230 мм. Сравнение этих двух диаметров вызывает больше всего споров на строительных форумах. Давайте разберемся, какая болгарка нужна для гаража именно вам, чтобы инструмент не пылился на полке и безопасно справлялся со своими задачами.

Чем отличаются размеры диска: глубина реза и вес инструмента.

Главное правило при покупке: размер имеет главное значение, и он напрямую диктует возможности инструмента. То, чем отличаются друг от друга болгарки 125 от 230, сводится к следующим ключевым физическим параметрам — содержащая пропила и масса. Проводя более детальные сравнения УШМ 125 или 230 мм, важно четко понимать габариты:

диаметр 125 мм: глубина реза у такого инструмента составляет около 30–35 мм (с учетом износа диска и защитного кожуха). Весит такой УШМ в среднем от 1,5 до 2,5 кг. Ее легко держать одной рукой (хотя и с соблюдением мер безопасности, положено двумя), она маневренная и позволяет подлезть в самые труднодоступные места под капотом машины или в зоне обогрева.

диаметр 230 мм: здесь глубина реза достигает уже 65–70 мм. Но за это приходится платить немало: масса такой машины начинается с 5–6 кг. Работать с ней на весу или в тесном пространстве тяжело и небезопасно. Это серьезный двуручный инструмент, требующий твердой хватки и физической силы.

Как выбрать болгарку для дачи и гаража: 125 или 230 мм — что лучше Фото: Shutterstock/FOTODOM

Интересный факт! Правильный выбор угловой шлифовальной машины в нашей стране всегда сопровождается словом «болгарка». Но почему именно так? Инструмент был изобретен в 1954 году в Германии компанией Ackermann+Schmitt. Однако в СССР такие машины массово начали выступать в 1970-х годах из дружественной Болгарии (завод «Спарки Элтос»). Название страны-производителя быстро стало нарицательным и навсегда закрепилось в народном словаре.

УШМ 125 мм: универсальный вариант для дома, резка профиля и сантехники

Если вы спросите любого опытного строителя, с какого размера начать, он не задумываясь назовет 125 мм. Это абсолютный золотой стандарт. Когда встает вопрос, как выбрать болгарку для дачи, подавляющее большинство специалистов использует именно этот универсальный формат.

125-я модель — это идеальный инструмент, и если вы еще думаете, какая нужна болгарка для гаража, то вот почему стоит остановиться на ней:

Универсальность: для нее выпускается самый огромный ассортимент расходников: отрезные диски по металлу, алмазные диски по плитке, лепестковые круги для шлифовки дерева, корщетки для снятия ржавчины. Точность и комфорт: удобно резать профильные трубы для забора, арматуру для фундамента, металлические листы, керамическую плитку или пластик. Деликатная шлифовка: благодаря небольшому весу руки не устают при длительной зачистке швов после сварки или снятия старых красок с воротом.

Болгарка 180–230 мм: для обоснования задачи — кирпич, бетон, толстые трубы

Большой диаметр входит в игру там, где маленькая УШМ бессильна. Если вам предстоит капитальное строительство, резка швеллеров, демонтаж старых металлических конструкций или прокладка коммуникаций в стенах — нужна тяжелая артиллерия.

Болгарка 125 мм или 230 мм: какую выбрать для дачи и гаража Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мощная болгарка для резки металла и камней незаменима в следующих случаях:

распил толстостенные металлические трубы большого диаметра (без необходимости постоянно перекручивать трубу);

резка тротуарной плитки, бордюрного камня и кирпича;

штробление бетонных стен под проводку (строго в наличии специального котла и строительного пылесоса).

Завершая нашу тему сравнения УШМ 125 или 230 мм, стоит помнить: такие габаритные машины не подходят для тонкой шлифовки. Их стихия — грубый, глубокий размер и разрушение.

Кстати, а знаете ли вы, с какой скоростью вращается кромка диска УШМ? При стандартных 11 000 оборотах в минуту край 125-миллиметрового диска движется со скоростью около 80 метров в секунду. Это почти 290 километров в час — скорость взлетающего пассажирского лайнера! Именно поэтому пренебрегать защитными ручками смертельно опасно.

Мощность: сколько ватт нужно для разных работ

Размер диска — это еще не все. Важно, чтобы мотор усилил его тягу, особенно при подаче. Правильно подобранная мощность болгарки для дома — залог того, что инструмент не сгорит в первый же день. Кроме диаметра диска, то, чем отличается болгарка 125 от 230, заключается в потреблении энергии.

Для 125 мм:

500–700 Вт: Адаптация только для тяжелых, крупных работ. При включении диска инструмент будет «завязывать» и греться.

800–1000 Вт: Оптимальная мощность болгарки для дома и гаража. Справится с уголком, профилем, арматурой и умеренной шлифовкой.

1200–1500 Вт: Профессиональный класс. Подойдет для длительной непрерывной работы и зачистки сварных швов.

Болгарка 125 мм или 230 мм: какую выбрать для дачи и гаража Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для 230 мм:

2000–2200 Вт: Базовый уровень для нечастого реза камня или толстого металла.

2400–2600 Вт: Мощные машины, которые не останавливаются даже при закусывании диска в вязком материале.

Дополнительные функции: плавный пуск, защита от пыли, антивибрация

Современные УШМ — это не просто мотор и редуктор. Умная электроника делает работу безопаснее и комфортнее, что особенно важно для новичков. Осуществляя выбор угловой шлифовальной машины, обязательно ищите модели с учетом выбранных опций:

Плавный пуск: жизненно необходимая функция для УШМ на 230 мм. Без этого видимого инструмента при старте он буквально вырывается из рук из-за резкого рывка, а также обеспечивает сильную просадку напряжения в дачной электросети.

Защита от пыли (бронирование ротора и статора): Обязательна, если вам понадобится болгарка для резки металла и камня. Каменная пыль работает как абразив и быстро стирает обмотку двигателя.

Антивибрационная рукоятка: гасит микровибрацию, спасая ваши суставы при длительной работе.

Защита от заклинивания (KickBack Control): Моментально отключите двигатель, если диск застрял в металле, спасая мастера от травмы.

Аккумуляторные vs сетевые: что выбрать для дачи

Технологии шагнули далеко вперед, и сегодня аккумуляторный инструмент может тянуться с сетевым. Что же выбрать?

Сетевая УШМ (от розетки):

Плюсы: неограниченное время работы, стабильная мощность, меньшая стоимость.

Минусы: зависимость от удлинителя, риск перерезать провод.

Как выбрать болгарку для дачи и гаража: 125 или 230 мм — что лучше Фото: Shutterstock/FOTODOM

Аккумуляторная УШМ:

Плюсы: абсолютная мобильность. Идеален для дачи: можно спилить ржавый замок на дальнем конце участка или отрезать торчащую из арматуры без путаницы земляных проводов.

Минусы: ограниченное время работы батареи и более высокая цена.

Если вам нужен надежный, недорогой и универсальный инструмент для дома, гаража и дачи — смело берите сетевую УШМ на 125 мм мощностью около 900–1000 Вт. Она закроет большинство повседневных настроений. А вот тяжелую 230-миллиметровую болгарку имеет смысл покупать или брать в аренду только в случае серьезных, масштабных задач вроде резки бетона или толстостенного металла. Используйте инструмент с умом, не экономьте на безопасности, и пусть работа приносит только удовольствие!

Ранее мы рассказывали, как удалить царапины с кузова авто самостоятельно - читайте нашу инструкцию.