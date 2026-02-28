Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 09:36

В Израиле загудели сирены после удара по Тегерану

В Израиле объявили воздушную тревогу после удара по Ирану

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Израиле объявлена тревога в связи с возможностью ракетной атаки, сообщает Telegram-канал «Newsru.co.il — Новости Израиля». Также существует угроза удара беспилотными летательными аппаратами.

По данным издания, гражданам на мобильные телефоны поступило сообщение с указанием находиться рядом с укрытием. По всему Израилю закрыты школы, населению рекомендовано работать из дома, общественные собрания также запрещены.

Накануне госдепартамент США принял решение о вывозе части дипломатического персонала из Израиля в связи с обострением обстановки. С 27 февраля разрешен выезд сотрудникам, чье присутствие не является критически необходимым, а также членам их семей.

Тем временем доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков рассказал, что баллистические ракеты Ирана способны достичь территории европейских стран. Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о стремлении иранцев создать дальнобойное оружие. По словам военного эксперта, Тегеран располагает вооружением, способным поражать цели на дистанции более 2 тыс. км.

Израиль
происшествия
удары
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе опустели прилавки «Русских магазинов»
Трамп рассказал, что означают новые удары по Ирану
Умерла актриса Ирина Шевчук: кадры прощания с артисткой
Генконсул раскрыл реальные санитарные условия на юге Вьетнама
Пять полицейских не смогли совладать с матерью и дочерью в британском баре
Столб черного дыма над загоревшимся ТЦ попал на видео
«Полны воды»: полковник заявил об адских условиях в окопах ВСУ
Диверсанты ВСУ не признали россиянина и погибли
Маркова раскрыла, что помогло Шевчук попасть в «А зори здесь тихие»
В России появится обязательное страхование от киберугроз
Раскрыты масштабы потерь ВСУ при битве за Красноармейск
Сноубордисты едва не стали обедом для медведицы
Стало известно, какие цели Израиль атаковал в Иране
Стало известно, где находился Хаменеи в момент израильского удара по Ирану
В атаке Израиля на Иран найден американский след
Новая серия взрывов прогремела в Тегеране
Военэксперт назвал ключевую ценность Херсонского направления
Популярная нейросеть дала сбой в России
Назван последний документ, сдерживающий ядерную катастрофу
В Афганистане сбили пакистанский самолет и захватили в плен пилота
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.