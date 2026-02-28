В Израиле загудели сирены после удара по Тегерану

В Израиле объявлена тревога в связи с возможностью ракетной атаки, сообщает Telegram-канал «Newsru.co.il — Новости Израиля». Также существует угроза удара беспилотными летательными аппаратами.

По данным издания, гражданам на мобильные телефоны поступило сообщение с указанием находиться рядом с укрытием. По всему Израилю закрыты школы, населению рекомендовано работать из дома, общественные собрания также запрещены.

Накануне госдепартамент США принял решение о вывозе части дипломатического персонала из Израиля в связи с обострением обстановки. С 27 февраля разрешен выезд сотрудникам, чье присутствие не является критически необходимым, а также членам их семей.

Тем временем доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков рассказал, что баллистические ракеты Ирана способны достичь территории европейских стран. Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о стремлении иранцев создать дальнобойное оружие. По словам военного эксперта, Тегеран располагает вооружением, способным поражать цели на дистанции более 2 тыс. км.