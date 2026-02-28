Трамп дал жителям Ирана «последний шанс»

Американский президент Дональд Трамп заявил в TruthSocial, что дает жителям Ирана «последний шанс» на свержение правительства. По словам американского лидера, в противном случае США «сравняют с землей ракетную промышленность» государства. Также президент заявил о решимости уничтожить морские силы Ирана.

Оставайтесь в укрытии. Не выходите из дома. На улице очень опасно. Бомбы будут падать повсюду. Когда мы закончим, захватите власть. Это будет ваше право. Возможно, это ваш единственный шанс на поколения вперед, — отметил он.

Новая серия ударов по Ирану произошла утром в субботу, 28 февраля. Жители Тегерана рассказывали о панике и хаосе после атак. По предварительным данным, взрывы прогремели в конкретном районе Тегерана — Сейед Хандан, где находится Министерство обороны Ирана. Перед этим в Израиле подтвердили нанесение превентивных ударов.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи не присутствовал в столице во время атаки. По данным агентства Reuters, полученным от официальных источников, его перевезли в безопасное место. Израильские спецслужбы утверждают, что текущая операция направлена на стратегическое ослабление иранского руководства.