Глава Минздрава США раскрыл число зависимых от опиоидов американцев

Порядка 48 млн американцев страдают от опиоидной зависимости, заявил глава Минздрава США Роберт Кеннеди-младший на подкасте американскому журналисту Джо Рогану. Это число равно примерно 15% населения Соединенных Штатов.

48 млн человек, — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что число наркоманов в России, которые принимают запрещенные препараты внутривенно, снизилось на 65% за почти 15 лет. Согласно статистическим материалам национальной Стратегии государственной антинаркотической политики, в 2024 году таких наркоманов насчитывалось около 134 тыс. человек.

До этого психиатр-нарколог Руслан Исаев отмечал, что реабилитационные центры для наркозависимых необходимо сертифицировать. Он подчеркнул, что проблема с отношением к пациентам в рехабах носит системный характер. Психиатр предложил ввести для подобных центров механизм добровольной сертификации по согласованным стандартам. Также, по его мнению, необходимо создать региональные реестры и способы подтверждения соответствия.

