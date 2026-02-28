Названо главное преимущество Ирана на фоне Израиля и США Политолог Самонкин: военный потенциал Ирана выше, чем у Израиля и США

Иран обладает более высоким военным потенциалом во флоте и ракетах, чем Израиль и США, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, только объединение ресурсов Вашингтона и Тель-Авива сможет уравнять силы с Тегераном.

Что касается военно-морского флота и взаимных ударов ракет, то здесь действительно существует боевая ничья, потому что паритет военных технологий практически равен. Если сравнивать Израиль с США, то есть их объединить военный потенциал, то это примерно равный военный потенциал Ирана, потому что у Ирана 95% военных технологий абсолютно засекречено, — заявил он.

Самонкин отметил, что не стоит исключать сухопутного столкновения Ирана и Израиля. По его словам, Тегеран обладает большим преимуществом за счет мощных танковых машин.

У Ирана есть преимущество в сухопутных войсках. Танки «Зульфикар» производятся не менее 30 в год. По модернизации это самые эффективные танки, которые могут обогнать «Абрамс» или израильские сухопутные силы. «Зульфикары» маломобильны, но эффективны. Поэтому, если вдруг случится наземная операция, чего не стоит исключать, и в сухопутной тактике столкнутся Израиль, Иран или любая западная коалиция, то у Ирана будет большее преимущество, — заключил Самонкин.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин заявил, что США не удастся свергнуть действующую власть в Иране. По его словам, подобная операция требует больших вложений и имеет высокий риск.