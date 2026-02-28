Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 12:40

Названо главное преимущество Ирана на фоне Израиля и США

Политолог Самонкин: военный потенциал Ирана выше, чем у Израиля и США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран обладает более высоким военным потенциалом во флоте и ракетах, чем Израиль и США, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, только объединение ресурсов Вашингтона и Тель-Авива сможет уравнять силы с Тегераном.

Что касается военно-морского флота и взаимных ударов ракет, то здесь действительно существует боевая ничья, потому что паритет военных технологий практически равен. Если сравнивать Израиль с США, то есть их объединить военный потенциал, то это примерно равный военный потенциал Ирана, потому что у Ирана 95% военных технологий абсолютно засекречено, — заявил он.

Самонкин отметил, что не стоит исключать сухопутного столкновения Ирана и Израиля. По его словам, Тегеран обладает большим преимуществом за счет мощных танковых машин.

У Ирана есть преимущество в сухопутных войсках. Танки «Зульфикар» производятся не менее 30 в год. По модернизации это самые эффективные танки, которые могут обогнать «Абрамс» или израильские сухопутные силы. «Зульфикары» маломобильны, но эффективны. Поэтому, если вдруг случится наземная операция, чего не стоит исключать, и в сухопутной тактике столкнутся Израиль, Иран или любая западная коалиция, то у Ирана будет большее преимущество, — заключил Самонкин.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин заявил, что США не удастся свергнуть действующую власть в Иране. По его словам, подобная операция требует больших вложений и имеет высокий риск.

Иран
ВПК
танки
США
Израиль
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инвалида вынесли на руках при пожаре в Якутске
Военэксперт предрек страшные последствия для Израиля в случае ответа Ирана
Посольство в Катаре обратилось к россиянам на фоне ударов в Ближнем Востоке
Появилась информация о жертвах атаки Израиля на штаб КСИР в Тегеране
Дания передумала насчет предоставления убежища украинцам
Обострение на Ближнем Востоке 28 февраля: что с россиянами в Израиле, удары
Королевская семья Британии: новости, экс-жена вставила нож в спину Эндрю?
В МИД Ирана призвали провести внеочередное заседание СБ ООН
Россиянам рассказали, как можно выехать из Ирана
Жириновский предсказал атаку на Иран задолго до обострения
Последствия работы ПВО Кувейта попали на видео
Появились неожиданные подробности атаки Ирана на базу США в Бахрейне
«Фальшивая риторика»: в Госдуме осудили военную операцию США против Ирана
В Австралии поддержали удары США по Ирану
Готовим с детьми: шоколадное печенье за 10 минут, которое не надо печь
Один человек погиб в результате падения обломков ракеты в Абу-Даби
На Западе раскрыли главный расчет США в атаке на Иран
«Крупнейший просчет США»: сенатор высказался об ударах по Ирану
Сигнал воздушной тревоги прервал прямой эфир из Катара
Эвакуация началась в самом высоком в мире здании
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.