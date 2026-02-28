Американист оценил вероятность свержения власти в Иране

Соединенным Штатам Америки не удастся свергнуть действующую власть в Иране, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, подобная операция требует больших вложений и имеет высокий риск.

Главная идея и мечта американской и израильской элиты — это смена режима в Иране. Но чтобы сменить режим, надо отправлять туда пехоту, начиная от 100 тыс. человек. Минимум у США в Афганистане было 140 тыс., но Афганистан — это не Иран. Туда еще больше надо на самом деле отправлять, чтобы сменить режим, а это очень дорого, на самом деле и непонятно, во что выльется. Поэтому я не думаю, что американцы будут отправлять пехоту в Иран, — заявил он.

Блохин отметил, что военная операция в Иране будет развиваться по летнему сюжету. По его словам, главной задачей США является оказание давления на Тегеран в вопросе ядерной программы.

События вокруг Ирана будут развиваться по летнему сюжету. У США сейчас главная задача — это продемонстрировать силу, чтобы заставить Иран сесть за стол переговоров и отказаться от ядерной программы, выводя Тегеран под сильный прессинг, — заключил Блохин.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что США потеряют интерес к Украине из-за начавшейся военной операции в Иране. По его словам, новый конфликт может оттянуть сроки подготовки мирного соглашения по урегулированию украинского кризиса.