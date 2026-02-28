Медийную украинскую снайпершу Ангелину Васильченко выслеживали перед ликвидацией, заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников. По его словам, которые приводит aif.ru, операция была заранее спланирована, перед атакой за ней следил дрон.

Ликвидация снайпера ВСУ Васильченко была заранее спланирована. Своими медийными антироссийскими и русофобскими выступлениями она привлекла к себе чрезмерное внимание российских правоохранительных органов и военнослужащих ВС РФ. Места ее возможного пребывания и пути ее перемещения тщательным образом изучали, — отметил Иванников.

Он добавил, что Киев использовал Васильченко в пропагандистских целях — для привлечения женщин на службу в ВСУ. Ее задачей было рассказывать о якобы существующих благах, которые Киев предоставляет женщинам, вступающим в армию.

Ранее сообщалось, что в селе Чумаки Днепропетровской области простились с военнослужащей ВСУ Ангелиной Васильченко. Известно, что девушка погибла 20 февраля. Она служила в женском снайперском батальоне и стала известна после документального фильма об «украинских амазонках». У покойной остались два сына.