В МИД Ирана призвали провести внеочередное заседание СБ ООН

Иран требует созыва внеочередного заседания Совета Безопасности ООН, чтобы осудить агрессивные действия США и Израиля, заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи в эфире иранской гостелерадиокомпании. Он также призвал другие страны не оставаться в стороне.

Агрессия сионистского режима и США считается абсолютно недопустимым и явным преступлением. Мы ожидаем от других стран, что они не останутся равнодушными и осудят этот акт. Совет Безопасности ООН также должен немедленно созвать экстренное заседание и осудить этот акт, — сказал Багаи.

В субботу утром, 28 февраля, Иран столкнулся с новыми атаками. По предварительным данным, удары были направлены, в частности, на район Сейед Хандан, где находится Министерство обороны Ирана.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что США проводят военную операцию в Иране с целью свержения режима в Тегеране. По его словам, все действия Вашингтона в этом регионе всегда были направлены на достижение этой цели.