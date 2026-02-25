ВС РФ устроили ночь расплаты для ВСУ, заявление Дурова: что дальше

Российские дроны устроили «адскую» ночь для ВСУ, постпред РФ Василий Небензя поставил на место украинцев в ходе заседания СБ ООН, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров ответил на информацию об уголовном деле — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Российские дроны устроили «ночь расплаты» для ВСУ

Военкоры сообщили, что российские военнослужащие наказали ВСУ за атаки на российские регионы. Как отметил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, дневная активность беспилотников ВС РФ 23 февраля сменилась вечерне-ночной эскалацией с пиком после 22:00 мск и серией повторных ударов уже после полуночи 24 февраля.

«Суммарно отмечено не менее 22 эпизодов взрывов и ударов различного типа — БПЛА, вероятно, управляемые авиабомбы (КАБ), а также иные средства поражения. Ритм атак носил волнообразный характер», — подчеркнул он.

По мнению Лебедева, последние удары по законным целям на Украине указывают на попытку одновременного воздействия на прифронтовую инфраструктуру, логистические маршруты и районы сосредоточения.

«Конфигурация ударов демонстрирует приоритет южного и юго-восточного театра. Основной акцент — Запорожское направление, что может быть связано либо с подготовкой к активизации на линии Орехов — Гуляйполе, либо с попыткой сорвать ротации и логистику ВСУ в этом секторе. В краткосрочной перспективе вероятно сохранение интенсивности ударов по законным целям в Запорожской и Днепропетровской областях с повторяемостью по уже пораженным районам. Возможен перенос части нагрузки на законные цели в Николаевской области как элемент давления на южный логистический контур», — отметил координатор подполья.

БПЛА «Герань-2» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Он добавил, что ночью 24 февраля не менее 12 БПЛА «Герань-2» атаковали две подстанции 150 кВ в районе острова Хортица.

«Большинство дронов достигли целей. Поражение объектов такого класса напряжения может повлиять на распределение мощности в южной и центральной части города, а также осложнить работу промышленного сектора. Параллельно фиксировалось применение 9–10 планирующих авиабомб КАБ по военным целям в южной части Запорожья и его окрестностях. Под удар, предварительно, попали группы военнослужащих с техникой, находившиеся в процессе подготовки к ротации в направлении Гуляйполя и Орехова», — резюмировал Лебедев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Украинцы опозорились, пытаясь подловить Небензю на заседании СБ ООН

Замглавы МИД Украины Марьяна Беца в ходе заседания СБ ООН усомнилась в национальности постпреда РФ в ООН Василия Небензи — потомка казаков с запорожской фамилией. Дипломат на это напомнил, что на самом деле национальность не имеет значения, в отличие от веры.

Беца пыталась доказать, что Небензя — ненастоящий украинец. Она также выразила уверенность, что русские и украинцы — разные народы. Небензя в ответ подчеркнул, что его родители — «щирые украинцы», однако указал на другой важный момент.

«Для нас нет разницы, мы все одни. Миллионы украинцев — в России, миллионы русских — на Украине. И в Белоруссии тоже. Вы сами это прекрасно знаете. Дело не в этом. Национальность у нас общая, а вот веры — разные. Из Киевской Руси, которую вы продали за 30 серебренников», — констатировал дипломат.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя (в центре) на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке Фото: Нэнси Сисель/РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в свою очередь обратил внимание на происхождение фамилий Бецы и постпреда Украины в ООН Андрея Мельника. По его словам, биография Бецы в официальных источниках начинается лишь с института, а ее происхождение остается неизвестным.

«При этом украинские же этимологические источники четко обозначают, что фамилия Беца, вероятнее всего, сербского, хорватского или, возможно, венгерского происхождения и означает кличку коровы, кобылы, козы, а в венгерской версии еще лучше — неповоротливую бабу», — написал посол.

Фамилия Мельник, по его словам, исконно русская и происходит от профессии. Мирошник иронично заметил, что украинским дипломатам теперь придется доказывать свою принадлежность к «титульной нации», ведь живут они не в многонациональной стране, как РФ.

Что сказал Дуров об уголовном деле из-за Telegram?

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил мнение, что возбуждение уголовного дела против него якобы может быть связано с попыткой «подавить право на частную жизнь и свободу слова». До этого в СМИ появилась информация, что предприниматель проходит по делу о содействии террористической деятельности: мессенджер использовался для подготовки диверсий, в том числе теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Глава ФСБ Александр Бортников рассказал, что в настоящее время ведомство не ведет никаких переговоров с основателем Telegram. Он отметил, что контакты были прежде, однако не дали результата.

«Мы раньше разговаривали, ни к чему хорошему это не привело, к нашему сожалению, понимаете?» — сказал Бортников.

Глава ФСБ также добавил, что Дуров «преследует корыстные интересы». По его словам, именно из-за бизнесмена Telegram сталкивается со множеством правонарушений — от детской преступности до террористических актов и диверсий. Бортников отметил, что на первый план должна выходить работа, а не шум вокруг темы свободы слова. Он подчеркнул, что никто эту свободу не ущемляет — речь идет о защите интересов граждан.

Павел Дуров Фото: Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов допустил, что Telegram может получить статус экстремистского в ближайшие полтора месяца. Это произойдет, если платформа не наладит взаимодействие с российскими ведомствами.

«Если Telegram в ближайший месяц-полтора не примет необходимые меры, а именно не начнет взаимодействовать с Роскомнадзором и ФСБ по противодействию террористическим угрозам, считаю возможным со стороны ФСБ принять исчерпывающие меры для признания Telegram экстремистской организацией», — резюмировал депутат.

