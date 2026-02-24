Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 19:35

«Залез в трусы, а у меня месячные»: падчерица обвинила отчима в насилии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге полиция разбирается с ситуацией, которая складывается в одной из семей, где 12-летняя девочка пожаловалась на домогательства отчима. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

«Пока мама была в ванной»

Предать огласке эту историю решила старшая сестра пострадавшей девочки Алина (имя изменено). Ее рассказ опубликовало местное сообщество движения «Русская община». Именно сестре 12-летняя девочка рассказала, что отчим домогается ее.

«21 февраля в районе 12 ночи мне написала моя младшая сестра с вопросом, как у меня дела. На что я спрашиваю, как ее. Она отвечает, что плохо. Следом пытается мне донести, а потом уже пишет напрямую, что сожитель моей матери до нее домогался в тот момент, пока мама была в ванной», — рассказывает сестра пострадавшей.

К публикации приложен скрин из переписки, где девочка поясняет сестре, что именно произошло дома.

«Он трогал меня, залез под трусы. А у меня месячные вообще. Лапал грудь у меня. Просто нет слова, мне так противно. Я не знаю, как правильно все сформулировать», — обратилась девочка к родственнице, которая живет отдельно.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Разбита губа, синяки по телу»

Старшая сестра в качестве группы поддержки взяла с собой друзей и отправилась в дом к матери. Сначала она вывела ребенка из квартиры, а затем пыталась выяснить отношения с матерью и отчимом.

«Обратилась к своим друзьям, направилась туда, зашла, вывела свою сестренку. И следом попыталась как-то разобраться в этой ситуации. По исходу этого всего у меня разбита губа, гематомы, синяки по телу», — делится девушка.

Друзья засняли на видео, как удерживали дебошира, пока ждали наряд полиции. На фоне было слышно как мать ругается со старшей дочерью. Сам отчим при этом говорит, что «произошла ошибка» и отрицает все обвинения.

«Виновник уйдет от ответственности»

Алина жалуется, что сейчас мать давит на младшую сестру, чтобы та изменила показания. Отчим тоже отказывается признавать за собой преступные действия.

«Ситуация никак не решается, он все отрицает и, к сожалению, получает поддержку с другой стороны. Как будет в этой ситуации, я больше уже не понимаю и не знаю. Помогите, пожалуйста, я боюсь, что виновник уйдет от ответственности, так как мою младшую сестренку вводят в заблуждение, пытаются менять показания, манипулируют», — говорит Алина.

