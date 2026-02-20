Военный ВСУ выкинул изнасилованного мальчика в мусор: подробности истории

Трехлетний мальчик чудом остался жив после того, как стал жертвой педофила в Херсонской области. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Мальчик в мусоропроводе

Преступление против половой неприкосновенности произошло на правобережье Херсонщины, подконтрольной ВСУ. Издание «Блокнот Херсон» сообщает со ссылкой на украинские источники, что официальные ведомства не рассказывают об этом инциденте.

По данным СМИ, 47-летний украинский военнослужащий по фамилии Тищенко надругался над трехлетним ребенком. Произошло это в ночь с 12 на 13 февраля. После он попытался скрыть содеянное, выбросив мальчика в мусоропровод с высоты пятого этажа.

Внук сожительницы

По информации aif.ru, злоумышленник проживал вместе с женщиной, у которой был маленький внук. Именно этот мальчик и стал жертвой педофила. Как давно ребенок был знаком с военным, не уточняется.

Предполагается, что насильник в момент совершения преступления был под воздействием наркотиков. Он был уверен, что изнасилованный ребенок не выжил после надругательства. Поэтому посчитал, что ребенок в груде мусора не даст о себе знать.

Разыскивает комендатура

Однако мальчик остался жив. Ребенка обнаружил дворник во время разбора контейнера у мусороприемника. Сейчас пострадавший находится под присмотром врачей. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Сам насильник успел скрыться с места преступления. В настоящий момент педофила разыскивают сотрудники полиции и военной комендатуры. Возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий в отношении малолетнего.

Двое военных изнасиловали мальчика

В августе сообщалось, что двое военнослужащих ВСУ изнасиловали в Харькове мальчика и сняли это на видео. Бойцы зашли в небольшое кафе, принадлежавшее их знакомому. Во время беседы тот пожаловался им на своего работника — недавно потерявшего мать 14-летнего парня, который устроился на лето подработать на кухне.

Хозяин попросил военных поговорить с подростком и заставить его «нормально работать». В качестве места для беседы мужчины выбрали расположенный поблизости заброшенный дом, куда и отвели жертву. Началось все с обычного разговора, а потом украинцы перешли к оскорблениям и унижениям.

Увидев, что мальчик не сопротивляется, один из злоумышленников принудил его к действиям сексуального характера, другой же снимал происходящее на телефон. Потом мужчины поменялись местами. Подростку пригрозили, что если он не будет качественно работать, то видео опубликуют в Сети. Отойдя от шока, юноша пошел в полицию. Обоих военнослужащих задержали.

