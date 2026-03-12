Росавиация приняла решение по поводу сертификата Azur Air

Росавиация может запретить Azur Air выполнять рейсы, сообщили в ведомстве. В Telegram-канале Росавиации уточнили, что такое решение могут принять из-за замечаний после внеплановой проверки перевозчика, были найдены нарушения.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле Ространснадзора. Если до 8 июня их не устранят, сертификат эксплуатанта перевозчика будет аннулирован, — говорится в публикации.

Ранее российская туристка оказалась в числе первых пассажиров, которым удалось вылететь из Омана в Москву после вынужденного перерыва в авиасообщении, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Стоимость билета в один конец составила 150 тыс. рублей.

Тем временем стало известно, что «Аэрофлот» завершил эвакуацию пассажиров из ОАЭ. Всего с 3 по 11 марта авиакомпания выполнила 46 рейсов из Дубая и Абу-Даби, перевезя 13,1 тыс. человек.

До этого сообщалось, что авиационные власти Бахрейна частично возобновили полеты из международного аэропорта Манамы впервые с 28 февраля. По словам источника, воздушное пространство королевства по-прежнему остается закрытым для большинства рейсов.