Президент Чехии поставил точку в вопросе российских энергоресурсов Президент Чехии Павел заявил об отказе закупать энергоносители в России

Президент Чехии Петр Павел заявил, что страна не вернется к закупкам энергоносителей в России, передает Чешское ТВ. Такое заявление он сделал после переговоров с литовским коллегой в Вильнюсе.

По словам чешского лидера, ситуация с ценами на энергоресурсы не повлияет на это решение. Павел подчеркнул, что вопрос о российских поставках даже не будет обсуждаться.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента заявила, что предложение вернуться к импорту энергоресурсов из России является стратегической ошибкой. По ее словам, такой шаг усилит зависимость и уязвимость Европы.

До этого спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что стратегические ошибки в политике фон дер Ляйен приведут к крупнейшему энергетическому кризису в Европе. По его словам, ее упрямство лишь усугубляет ситуацию.

Кроме того, СМИ пишут, что конфликт в ближневосточном регионе заметно обостряет внутренний раскол на территории Евросоюза. По мнению журналистов, главу ЕК активно критикуют за превышение полномочий во внешнеполитической деятельности.